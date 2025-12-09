Βάζει στον πάγο η «nexans» τις διεργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδος, εν αναμονή της επικαιροποίησης των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων, του έργου που προανήγγειλαν οι ηγέτες των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», η γαλλική κατασκευάστρια του καλωδίου, αναθεωρεί τον προγραμματισμό της και ακυρώσει προσφορές, για το έργο.

«Η εταιρεία ενημέρωσε ξένες εταιρείες, που είχαν ενδιαφερθεί για τους διαγωνισμούς, που προκήρυξε για την εκτέλεση έργων, που εμπίπτουν στη εργολαβία -ερευνών και πόντισης- που ανέλαβε η ίδια έναντι του ΑΔΜΗΕ, ότι οι προσφορές ακυρώνονται, καθώς το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης δεν μπορεί να προχωρήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Αν και όταν γίνει η επαναξιολόγηση του έργου, η Nexans προφανώς θα ξαναβγεί προς αναζήτηση συνεργατών».

Σύμφωνα με πληροφορίες Λευκωσία και Αθήνα, αποφάσισαν να αναθέσουν την επικαιροποίηση δεδομένων σε ανεξάρτητο οίκο, κάτι που ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα.

Από πλευράς της η Κομισιόν, διαμηνύει ότι δεν απαιτείται νέα μελέτη για το την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Η Κομισιόν ξεκαθάρισε, ότι η πολιτική βούληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ολοκλήρωση του GSI παραμένει σταθερή.