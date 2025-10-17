Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Αθήνα, συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα, τέθηκαν όλα τα επιμέρους ρυθμιστικά ζητήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI.

«Σε πνεύμα συνεργασίας, βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με σκοπό τη διευθέτηση των εναπομείναντων ζητημάτων», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.



Πηγή: ΚΥΠΕ