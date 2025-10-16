«Δεν έχω πραγματοποιήσει ακόμα τη συνάντηση, αλλά η Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (GSI) είναι πράγματι ένα έργο μεγάλης σημασίας για την ΕΕ και παραμένει ως τέτοιο», δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την ενέργεια και τη στέγηση, απαντώντας σε ερωτήσεις σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, πριν από την τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου και τον Έλληνα ομόλογό του, Σταύρο Παπασταύρου.

«Συνεργάζομαι στενά και προσωπικά είμαι πολύ δεσμευμένος σε αυτό, όπως και η Πρόεδρος [Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν] και όλη η Επιτροπή. Ας ελπίσουμε για κάποια πρόοδο και σίγουρα θα σας ενημερώσουμε εσάς και το κοινό γενικότερα όταν θα έχουμε κάτι νέο», κατέληξε ο Επίτροπος Γιόργκενσεν.

