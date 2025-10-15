Στην Κοπεγχάγη μεταβαίνει αύριο o Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, για να συμμετάσχει στην 25η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EUFORES), με θέμα «Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Συνάντηση θα φιλοξενήσει το Κοινοβούλιο της Δανίας, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Όπως αναφέρεται, στη Συνάντηση θα συμμετάσχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εξεταστεί ο ρόλος της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, με έμφαση στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.

Θα συζητηθεί επίσης η λειτουργία ενεργειακών συστημάτων με υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και οι προκλήσεις για την ασφαλή και αποδοτική ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα, με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία, τον σχεδιασμό και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Επιπλέον, θα συζητηθούν το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS2) και το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με έμφαση στην κοινωνική διάσταση της ενεργειακής μετάβασης και στη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τέλος, θα αναδειχθεί ο ρόλος της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και η σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών μέσω ενεργειακών κοινοτήτων και δράσεων για την προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας.

Μετά το πέρας των εργασιών, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν το υπεράκτιο αιολικό πάρκο «Middelgrunden», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ