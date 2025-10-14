Γραπτή δήλωση εξέδωσε το μέλος της Κ.Ε. ΑΚΕΛ για την Ηλεκτρική Διασύνδεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης εκθέτει τη χώρα και τους πολίτες της».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η στάση της Κυβέρνησης για το κομβικό και πολυδάπανο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ανεύθυνη. Η συνεχιζόμενη διγλωσσία ισοπεδώνει κάθε ίχνος αξιοπιστίας της Κύπρου και διαταράσσει τις σχέσεις μας με την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά από τη μια, για εκβιασμούς και από την άλλη, δηλώνει δεσμευμένος στην υλοποίηση μιας συμφωνίας, χωρίς να ενημερώνει για τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Ο Υπουργός Ενέργειας πραγματοποιεί συναντήσεις για να λύσει ρυθμιστικές εκκρεμότητες, την ώρα που ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του έργου.

Πώς λοιπόν μπορεί να προχωρήσει ένα έργο, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί τη βιωσιμότητά του, επικαλούμενος μελέτες που κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει διαψεύσει;

Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση δεν έχει απαντήσεις για τα κρίσιμα και βασικά ερωτήματα που τίθενται, αλλά ούτε και πλάνο για διέξοδο από τη στασιμότητα. Φέρει βαρύτατες ευθύνες γιατί προχώρησε σε μια συμφωνία η οποία θα φορτώσει το κόστος στην οικονομία και στην κοινωνία, ακόμα κι αν το έργο δεν υλοποιηθεί.

Όσο η Κυβέρνηση αυτοαναιρείται και δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της, η Κύπρος θα μένει εκτεθειμένη και οι φορολογούμενοι πολίτες θα κινδυνεύουν να χρυσοπληρώσουν ακόμη ένα ενεργειακό φιάσκο.

Καλούμε εκ νέου τον κ. Χριστοδουλίδη να σταματήσει τις υπεκφυγές και να καλέσει τα κόμματα σε σύσκεψη για τα ενημερώσει υπεύθυνα. Το ΑΚΕΛ απαιτεί να ενημερωθεί πλήρως για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση και για τους παραπέρα σχεδιασμούς - αν φυσικά διαθέτει τέτοιους - και να εκφράσει ολοκληρωμένα τις απόψεις του σε ένα θέμα μείζονος γεωστρατηγικής και ενεργειακής σημασίας.