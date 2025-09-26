Λογισμικό προσομοίωσης της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων αναπτύσσει η Υπηρεσία Ενέργειας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και του εκσυγχρονισμού της διαδικασίας ενεργειακής πιστοποίησης.

Σε ανακοίνωση της, η Υπηρεσία αναφέρει ότι προτίθεται να δημιουργήσει ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για σκοπούς καλύτερου ελέγχου του νέου λογισμικού και της μεθοδολογίας, στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης λειτουργίας του λογισμικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να στείλουν δήλωση συμμετοχής στο [email protected] μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2025.

Οι εργασίες που αναμένεται να υλοποιήσει η ομάδα εργασίας είναι σύγκριση των αποτελεσμάτων του νέου λογισμικού με αυτά του υφιστάμενου, σε διαφορετικούς τύπους κτηρίων, έλεγχος της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του νέου λογισμικού μέσα από δοκιμές, με διαφορετικές παραμέτρους και περιπτώσεις της μεθοδολογίας, καταγραφή προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη χρήση του λογισμικού και την εφαρμογή της μεθοδολογίας από το λογισμικό, συζήτηση συγκεκριμένων επί μέρους σημείων της μεθοδολογίας, τα οποία είτε είναι νέα είτε έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την υφιστάμενη μεθοδολογία και υποβολή προτάσεων για βελτίωση της μεθοδολογίας και του λογισμικού.

Οι εργασίες της ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία σύστασής της, ενώ οι λεπτομέρειες των εργασιών και του τρόπου λειτουργίας θα αποφασιστούν από τα μέλη της με την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός συμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15 άτομα και σε περίπτωση που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο θα γίνει επιλογή των μελών με βάση την ειδικότητα, την επαγγελματική πείρα και την κατηγορία, στην οποία ανήκει ο/η ειδικευμένος/η εμπειρογνώμονας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος είναι στην ομάδα να εκπροσωπούνται ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους του ΕΤΕΚ, και οι οποίοι έχουν διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής πείρας.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αντιμισθία, ωστόσο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι συνεπείς ως προς το πρόγραμμα εργασίας που θα εκπονηθεί από την ίδια την ομάδα, προκειμένου ο έλεγχος που θα υλοποιήσει να είναι ο καλύτερος δυνατός, τονίζεται τέλος.

