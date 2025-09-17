Το ζήτημα των κοιτασμάτων Iσάι - Αφροδίτη βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Ισραηλινό ομόλογό του Έλι Κοέν στο Ισραήλ. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου τόνισε πως ο στόχος που ετέθη είναι η συμφωνία για το Iσάι να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου. Αυτή η συμφωνία, εξήγησε ο υπουργός, είναι σε εκκρεμότητα για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Αναφορικά με το ζήτημα του καλωδίου GSI, o κ. Παπαναστασίου δήλωσε ότι το θέμα συζητήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Υπουργό και πως το Ισραήλ επανέλαβε τη βούλησή του να συνδεθεί με το έργο. Ξεκαθάρισε δε στην κυπριακή πλευρά πως «επιθυμία του είναι να συνδεθεί ενεργειακά με οτιδήποτε γειτονικό», είπε ο Υπουργός Ενέργειας, εξηγώντας ότι το Ισραήλ επιθυμεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο το κομμάτι Κύπρου - Ισραήλ. «Έχουν κάποιες αμφιβολίες για το κόστος», σημείωσε, αλλά και οι δύο πλευρές θεωρούν πως θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο αυτή η διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει περίπτωση να γίνει πρώτα τη σύνδεσή με το Ισραήλ, ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας αυτό να γίνει αυτόνομα, ο κ. Παπαναστασίου απάντησε ότι η θέση της ισραηλινής πλευράς, όπως εκ νέου μεταφέρθηκε, είναι πως «η μεγαλύτερή τους επιθυμία είναι η σύνδεση με ένα μεγαλύτερο ευρύτερο δίκτυο». Εάν όμως, είπε ο Υπουργός, αυτό δεν είναι εφικτό για γεωπολιτικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς, το Ισραήλ ενδιαφέρεται σαφέστατα για τη σύνδεση με την Κύπρο για λόγους και δικής του ενεργειακής ασφάλειας αλλά και ως μια αμοιβαία επωφελή εξέλιξη.