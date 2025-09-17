Την πρόοδο των διαβουλεύσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για συνομολόγηση συμφωνίας σχετικά με τα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Ishai», καθώς και την ανάγκη υλοποίησης του γεωστρατηγικής σημασίας έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, συζήτησαν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου και ο Ισραηλινός ομόλογός του, Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Έλι Κόεν, σε συνάντησή τους χθες στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι ο κ. Παπαναστασίου πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ, κατά την οποία, πέραν της συνάντησης με τον κ. Κόεν, συμμετείχε επίσης χθες σε επιχειρηματικό φόρουμ, όπου συζήτησε με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες τις προοπτικές συνεργασιών και επενδύσεων στην Κύπρο.

Παράλληλα, εκπροσώπησε την Κυβέρνηση σε βραδινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Κύπρου στο Τελ Αβίβ, με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ