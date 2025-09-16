Τα γκρίζα σημεία των διαδικασιών, που φαίνεται να ακολουθήθηκαν, από τον Euroasia Interconnector, απαριθμεί στο ΣΙΓΜΑ, ο τότε Γενικός Ελεγκτής.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τονίζει ότι κτυπούσε καμπανάκια, για τους προβληματικούς διαγωνισμούς σε Κομισιόν και Κυβέρνηση από το 2023.

Πνέει τα μένεα κατά του Μαξίμου, που δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας του ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, για την τότε εμπλοκή του πεθερού του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, στον EuroAsiα, η Βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η Σοφία Ιωσήφ έχει το ρεπορτάζ.

Τα καμπανάκια, που κτυπούσε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε Κομισιόν και Υπουργείο Ενέργειας, από το 2023, για τον Euroasia Interconnector, τον προηγούμενο φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαριθμεί ο τέως Γενικός Ελεγκτής στο ΣΙΓΜΑ.

Η προκαταρκτική έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έθεσε στο μικροσκόπιο τον ιδιώτη, που προωθούσε τον Euroasia.

Ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ ανέφερε ότι «διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για έναν άτομο που στο παρελθόν είχε ιστορικό ανοίγματος και χρεοκοπίας εταιρειών πολλές εξ’ αυτών εταιρίες στοιχημάτων άρα υψηλού κινδύνου».

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, σύμφωνα πάντα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εντοπίστηκαν προβληματικές διαδικασίες στην προκήρυξη διαγωνισμών. «Είχαμε διαπιστώσει ότι ενώ είναι υπόχρεος να εφαρμόσει πλήρως τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων τηρούσε φαινομενικά κάποιες διαδικασίες, όμως αυτές δεν ήταν όπως αναμενόταν με βάση τη νομοθεσία», είπε.

Ο τέως Γενικός Ελεγκτής, είχε ενημερώσει, για τα ευρήματά του τόσο την Κομισιόν όσο και τον Υπουργό Ενέργειας στις 4 Αυγούστου 2023. «Στην καταγγελία η οποία με δική μου προσωπική βοήθεια μετά που αποχώρησα διαβίβασε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο πληροφοριοδότης έβαλε ως στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τύχει διερεύνησης και τα 48 εκατομμύρια γιατί τα δημοσιευμένα στοιχεία για έξοδα της εταιρείας ήταν πολύ λιγότερα αλλά εγείρονται το θέμα που έχουν πάει όλα αυτά τα εκατομμύρια», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Κατακεραυνώνει, την Αθήνα, που απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας του ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, για την τότε εμπλοκή του πεθερού του Γεραπετρίτη, σε εταιρεία η θυγατρική της οποίας, απέκτησε μετοχές σε εταιρεία μέτοχο της Euroasia, η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως ανέφερε, «Στην Αθήνα πρώτα να δώσουν εξηγήσεις για αυτά που έβγαλε ο σταθμό σας γιατί δεν απάντησαν σε αυτά. Αλλά λέγατε κι άλλα απάντησαν δεν είμαστε τόσο αφελείς που να βγαίνει μια ανακοίνωση και να μην μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα. Ο σταθμός σας ήταν ξεκάθαρος».

Η ουσία του ρεπορτάζ, του ΣΙΓΜΑ, όχι μόνο έμεινε αναπάντητη, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, εξέδωσε μια άκρως προσβλητική και δυσφημιστική ανακοίνωση για την αξιοπιστία του συγκροτήματος, την οποία το Συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ απορρίπτουν στην ολότητά της και επιφυλάσσουν πλήρως τα δικαιώματά τους.