Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για το σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα (net metering), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι αναμένονται δύο σημαντικές εκθέσεις για την πορεία του έργου της κατασκευής τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικού, με την πρώτη εξ αυτών να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Αναφερόμενος στο σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών (net billing) εξήγησε ότι η ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή ενός σπιτιού και δεν καταναλώνεται, πωλείται στην ΑΗΚ σε συγκεκριμένη τιμή. Αναφερόμενος στο σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων (net metering), εξήγησε ότι η αχρησιμοποίητη παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο με χρέωση για τη χρήση του δικτύου.

Σημειώνοντας ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλέον έχουν καταργήσει τον συμψηφισμό μετρήσεων, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η αρχική πρόθεση του Υπουργείου Ενέργειας ήταν να καταργηθεί και στην Κύπρο από την 1η Αυγούστου, προσθέτοντας εντούτοις ότι, μετά από πολλά αιτήματα πολιτών για παράταση μέχρι την 1η Οκτωβρίου, το Υπουργείο έκρινε ορθό να δοθεί η συγκεκριμένη παράταση.

Όμως, όπως είπε, «επειδή την 1η Οκτωβρίου ξεκινά και η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, είπαμε να μην υπάρχουν και άλλες αλλαγές, οπότε δίνεται η παράταση για τον συμψηφισμό μετρήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου». Επομένως, το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας θα δέχεται κανονικά αιτήσεις για επιδοτήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή όχι μετά την 1η Ιανουαρίου 2026, πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Γιώργος Παπαναστασίου διευκρίνισε ότι όσοι βρίσκονται στο σχέδιο net metering θα παραμείνουν στο εν λόγω σχέδιο μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους. Πρόσθεσε ότι κάποιος δύναται να εγκαταλείψει το net metering και να επιλέξει το net billing εάν κρίνει ότι αυτό τον συμφέρει οικονομικά.

Εντός των ημερών τρίτη έκθεση για το τερματικό στο Βασιλικό

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το έργο κατασκευής τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι έχουν ήδη παραδοθεί στην ΕΤΥΦΑ δύο σημαντικές εκθέσεις, οι οποίες προδιαγράφουν την πορεία του τερματικού.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι στις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί μια τρίτη έκθεση, που είναι η μηχανολογική ανάλυση (engineering review), ενώ θα υπάρξει και τέταρτη έκθεση, η οποία είναι η μελέτη των κενών του σχεδιασμού από τα υλικά που έχουν τοποθετηθεί ή που έχουν αγοραστεί για να τοποθετηθούν (gap analysis). Όπως εξήγησε, υπάρχει μία ροή εκθέσεων προς την ΕΤΥΦΑ, η οποία ξεκίνησε από το τέλος Αυγούστου. «Η ΕΤΥΦΑ έχει καταλήξει ουσιαστικά στο πώς θα προχωρήσει το έργο με τον ορθό τρόπο, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν εκθέσεις τις οποίες προμηθεύει ο σύμβουλος του έργου προς την ΕΤΥΦΑ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την τέταρτη έκθεση, ο Υπουργός Ενέργειας εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα είναι έτοιμη σε 2 μήνες περίπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ