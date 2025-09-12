Στη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) εξελέγη για πρώτη φορά η Κύπρος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Μάριος Παναγίδης εκπροσώπησε, εκ μέρους του Υπουργού, Γιώργου Παπαναστασίου, την Κυπριακή Δημοκρατία στην 29η συνεδρία του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), από τις 10 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Μέρος στην κυπριακή αποστολή έλαβαν επίσης η Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ΗΑΕ, Μερόπη Χριστοφή, καθώς και ο Εμπορικός Σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ΗΑΕ, Γιώργος Παρτασίδης.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρεται ότι την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, ο κ. Παναγίδης είχε συντονιστική συνάντηση στα Κεντρικά Γραφεία του IRENA με τον Γενικό Διευθυντή και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού, Francesco La Camera και Francisco Chacón Hernández, πριν από την έναρξη των εργασιών των δύο Επιτροπών Policy and Strategy Committee (PSC) και Administrative and Finance Committee (AFC).

Η Κύπρος εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου για πρώτη φορά, με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να προεδρεύει των συναντήσεων που αφορούσαν στην προώθηση επενδύσεων σε βιώσιμα καύσιμα για τις αερομεταφορές, καθώς και στην ενεργειακή ασφάλεια σε σχέση με τον ρόλο των αλυσίδων εφοδιασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

"Η ιδιαίτερα σημαντική θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου αντανακλά τη σταθερή μακροχρόνια δέσμευση της χώρας μας στις υποχρεώσεις της στον Διεθνή Οργανισμό και τον αναβαθμισμένο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη διεθνή διπλωματία", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Παναγίδης, σε παρέμβασή του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα μέλη του Συμβουλίου για την εκλογή της χώρας ως Αντιπροέδρου του Συμβουλίου. Τόνισε ότι, παρόλο που η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η δέσμευσή της στις αρχές και στην αποστολή του IRENA παραμένει συνεχής και διαχρονική. Υπογράμμισε δε πως η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και τον δρόμο προς ασφάλεια, ανθεκτικότητα και κοινή ευημερία με μειωμένες τιμές ενέργειας. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η Κύπρος θα συνεργαστεί εποικοδομητικά με όλα τα μέλη του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου.

Κατά τη δεύτερη μέρα, ο κ. Παναγίδης προέβη σε νέα παρέμβαση, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα μικρό νησί με απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, και επισημαίνοντας την ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, με έμφαση στη φωτοβολταϊκή παραγωγή, αλλά και τις δυσκολίες που προκαλεί η έλλειψη διασυνδέσεων και η υπερπαραγωγή τις μεσημβρινές ώρες. Τέλος, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο για συστήματα αποθήκευσης και ψηφιοποίηση του δικτύου, καθώς και τις προσπάθειες που γίνονται για ηλεκτρική διασύνδεση με το έργο Great Sea Interconnector, που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Σε επόμενη παρέμβασή του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας τόνισε τη σημασία ανάπτυξης καθαρών και ανταγωνιστικών ενεργειακών τεχνολογιών για την ενεργειακή μετάβαση με έμφαση στις ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διεθνών δράσεων για κυκλικές λύσεις, καινοτομία και υποκατάσταση κρίσιμων υλικών με στόχο τη μείωση κατανάλωσης πόρων.

Με την ολοκλήρωση του 29ου Συμβουλίου του IRENA, η Κυπριακή Δημοκρατία επανεξελέγη Αντιπρόεδρος για το 30ό Συμβούλιο. Οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του επόμενου Συμβουλίου είναι 29-31 Οκτωβρίου ή 5-7 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, και θα οριστικοποιηθούν μετά από εισήγηση της Γραμματείας την επόμενη εβδομάδα.

