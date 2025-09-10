Ο Πρόεδρος του συνδέσμου αγοράς ηλεκτρισμού Γιώργος Χρυσοχός μίλησε για στο Πρωτοσέλιδο για όλα όσα αλλάζουν στην παροχή ηλεκτρισμού από 1η Οκτωβρίου.

Αρχικά, ο κ. Χρυσοχός περιέγραψε τι αλλάζει τώρα στην παροχή ηλεκτρισμού: «Ήμασταν όλοι πελάτες της ΣΥΤΑ, βγήκε ο ανταγωνισμός και ο καθένας μπορεί να διαλέξει τον πάροχο ηλεκτρισμού του. Ακριβώς το ίδιο θα γίνει τώρα και με τον ηλεκτρισμό. Άρα πλέον ο καθένας μπορεί, με μια απλή αίτηση είτε online, είτε με τηλεφώνημα, είτε με επίσκεψη, μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάξει τον πάροχο ηλεκτρισμού του. Τώρα, ο ηλεκτρισμός έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν έχουν οι τηλεπικοινωνίες.

Είναι μόνο ένα αυτό. Ενώ οι τηλεπικοινωνίες έχουν τηλεόραση, ίντερνετ, mobile, σταθερό, ο ηλεκτρισμός είναι ένα αγαθό και μόνο. Και δεν έχει σημασία η ποιότητά του. Είναι μόνο η τιμή. Ο ηλεκτρισμός είναι ο ίδιος για όλους. Η ΑΗΚ παραμένει ιδιοκτήτης των δικτύων. Άρα όλες οι βλάβες, όλες οι συνδέσεις και όλα τα θέματα που έχει κάποιος, τα τεχνικά θέματα που έχει με το ηλεκτρισμό, θα παραμείνει να είναι η ΑΗΚ υπεύθυνη. Άρα την ΑΗΚ πρέπει να την πιάνουν τηλέφωνο. Ο πάροχος του ηλεκτρισμού είναι απλά έμπορος».

Σε ερώτηση αν αφορά επιχειρηματίες ή και οικιακούς πελάτες, ο κ. Χρυσοχός απάντησε ότι «Όλους. Η διαφορά ποια είναι; Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι σιγά-σιγά θα αρθούν. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας, αλλά σε βάθος χρόνου. Όπως και στη τηλεπικοινωνία, δεν πήγαν όλοι να αλλάξουν τον πάροχο την πρώτη μέρα. Έπαιρνε κάποιο διάστημα. Ο λόγος ποιος είναι; Αυτή τη στιγμή, η μοναδική παραγωγή, εκτός από την ΑΗΚ, είναι τα φωτοβολταϊκά. Άρα οι ανεξάρτητοι παραγωγοί έχουν περιορισμένο περιθώριο για να πιάσουν οικιακούς πελάτες. Γι' αυτό συνηθίζονται να πιάνουν περισσότερες επιχειρήσεις. Όμως βλέπουμε το άνοιγμα της αγοράς. Η ΑΗΚ παραγωγή, επειδή η ΑΗΚ είχε χωριστεί σε παραγωγή, προμήθεια και δίκτυα, θα μπορεί να πουλάει παραγωγή στους ανεξάρτητους προμηθευτές».

Συνέχισε λέγοντας: «Και αυτοί με τη σειρά τους στον τελικό καταναλωτή. Άρα μπορούν να αγοράζουν από την παραγωγή της ΑΗΚ, από το Βασιλικό ή τη Δεκέλεια, και στο τέλος να το πουλούν στον καταναλωτή. Θα είναι πιο φθηνή, επειδή σίγουρα οι ανεξάρτητοι προμηθευτές έχουν χαμηλότερα έξοδα διοίκησης από την ΑΗΚ. Ένα περιθώριο μείωσης του ηλεκτρισμού είναι εκεί. Ένα δεύτερο περιθώριο μείωσης της τιμής του ηλεκτρισμού υπάρχει επειδή οι ανεξάρτητοι προμηθευτές θα είναι ευέλικτοι στις τιμολογήσεις τους. Μπορούν να δίνουν στους καταναλωτές χαμηλότερη τιμή την ημέρα που παράγεται και ψηλότερη τιμή τη νύχτα. Άρα θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να βάζουν τα πλυντήρια, τους φούρνους τους και τις σχετικές καταναλώσεις κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, όταν το ρεύμα είναι πιο φθηνό, και λιγότερη χρήση τη νύχτα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η συνολική τιμή του ηλεκτρισμού. Αυτά είναι τα ωραία που φέρνει η αγορά ηλεκτρισμού».

Όσον αφορά τις αποκοπές, επισήμανε ότι «Η αποκοπή γίνεται για τεχνικούς λόγους. Δυστυχώς, είναι θέμα δικτύων. Παραμένει μονοπωλιακό. Ο διαχειριστής δικτύων είναι που κόβει τα φωτοβολταϊκά. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό. Όμως, ο οικιακός καταναλωτής που έχει φωτοβολταϊκά μπορεί να αλλάξει πάροχο, βεβαίως, και θα επωφελείται πάλι με το NETMETERING, που είναι το σχέδιο που υπάρχει για άλλο πάροχο. Όμως, δυστυχώς, οι αποκοπές έχουν να κάνουν περισσότερο με τα δίκτυα. Άρα εξετάζουν με τις μπαταρίες προφανώς, με το χώρο αποθήκευσης».

Για το αν μπορεί και η ΑΗΚ να μειώσει τις τιμές της, ο κ. Χρυσοχός τόνισε ότι: «Η ΑΗΚ βέβαια είναι ρυθμιζόμενη. Τις τιμές της τις καθορίζει η ΡΑΕΚ επειδή παραμένει μονοπώλιο. Πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο για να μη θεωρείται μονοπώλιο και να μην ρυθμίζεται. Άρα η ΑΗΚ δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές της μια μέρα. Πρέπει να πάει στη ΡΑΕΚ, να τεκμηριώσει και να εγκριθεί».

Καταληκτικά, ο κ. Χρυσοχός ξεκαθάρισε ότι: «Σε βάθος χρόνου θα φανεί η επιτυχία της. Αυτό που πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές είναι να εμφανιστούν οι προμηθευτές, αν θα εμφανιστούν και ποιοι θα είναι για τα οικιακά τουλάχιστον. Φαντάζομαι θα τους προσεγγίζουν και από μόνοι τους».