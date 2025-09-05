Τα προβλήματα που απασχολούν την ακριτική περιοχή Τηλλυρίας απασχόλησαν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία διαπίστωσε κενό στην ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρόεδρός της Κυριάκος Χατζηγιάννη, μετά την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής σήμερα, Παρασκευή.

Πρόθεση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ενέργειας με την επιτόπια επίσκεψη τους στην περιοχή ήταν η ενημέρωση για τα προβλήματα της περιοχής και για τα χρονοδιαγράμματα εκπόνησης του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης στην ακριτική περιοχή. Στην επιτόπια επίσκεψη και στη σύσκεψη συμμετείχαν οι τοπικές αρχές της περιοχής και οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων κυβερνητικών υπηρεσιών και τμημάτων.

Σε δηλώσεις του μετά από τη σύσκεψη ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε πως συζήτησαν θέματα για τα οποία ουσιαστικά υπάρχει μια διαπίστωση και, συγκεκριμένα, υπάρχει ένα κενό στην ανάπτυξη. Όπως σημείωσε, «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως σοβαρό Κράτος για μια τόσο απομονωμένη περιοχή και λόγω γεωγραφίας και λόγω πολιτικής κατάστασης αλλά και λόγω της φθίνουσας δημογραφικής εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή της Τηλλυρίας να μην έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική».

Αυτό το οποίο χρειάζεται η περιοχή, συνέχισε, είναι «ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ως ειδικό καθεστώς, που είναι ανύπαρκτο» και λέγοντας πως «δεν υπάρχει προηγούμενο εδώ στην Κύπρο, παρά μόνο εάν εξαιρέσουμε την περιοχή του Ριζοκαρπάσου με τους εγκλωβισμένους που εκεί υπάρχει παρεμπόδιση λόγω της στρατιωτικής κατοχής και της παρεμπόδισης που επιβάλλουν στη διακίνηση των πολιτών της Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, είπε, και στην περιοχή Τηλλυρίας έχουμε το ανάλογο πρόβλημα, λόγω των αποστάσεων αλλά και της προσβασιμότητας που είναι από δύσκολη ως πολλές φορές σχεδόν αδύνατη.

Ανέφερε επίσης πως δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης, δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις επενδύσεων και όλα αυτά οδηγούν στο ότι ο κόσμος εγκαταλείπει την περιοχή.

Ενδεικτικά ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε πως χάνονται ευκαιρίες και «δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για ίση ανάπτυξη δικαιωμάτων και υπεράσπιση των πολιτών της περιοχής».

Πρόσθεσε πως πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε ως Πολιτεία τι κάνουμε από τούδε και στο εξής.

Εκτός σημείωσε, αν θέλουμε να παραδοθούμε, και διευκρινίζοντας πως η παράδοση, σημαίνει άμεση παράδοση στην υπογραφή μας στην τουρκική πλευρά λόγω της απομόνωσης.

Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε πως εάν δεν παραμείνει κόσμος στην περιοχή και συνθήκες για να επιβιώσουν οι οικογένειες τότε θα υπάρξει εγκατάλειψη.

Ερωτηθείς τι προτίθενται να κάνουν ως Επιτροπή, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε πως τους έχουν προβληματίσει δύο διαστάσεις. Πρώτον, είπε, ότι «για να μπορέσουμε να κάνουμε οποιεσδήποτε διαφορετικές πολιτικές πρέπει να οριστεί νομοθετικά η ιδιαιτερότητα της περιοχής αυτής. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς μέσα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να δημιουργήσουμε δυνατότητες διαφοροποίησης».

Όπως επεσήμανε, «δεν μπορούμε να ακολουθούμε πολιτικές και να μην μπορούμε να τις εξειδικεύσουμε, αλλά και δεν μπορούμε πάνω από όλα να μην εφαρμόζουμε μέτρα και ειδικές πολιτικές σε ειδικές περιοχές που το χρειάζονται, επειδή έρχονται όλες οι άλλες περιοχές και απαιτούν τα ίδια πράγματα», τονίζοντας πως αυτό δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί.

Πρέπει, είπε, «οπωσδήποτε να έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση και αυτή η διαφοροποίηση νομίζω ότι θα δημιουργεί την υποχρέωση στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να εφαρμόζει ειδικές πολιτικές ειδικές αποφάσεις για την περιοχή της Τηλλυρίας».

Το δεύτερο που πολύ σωστά έχει τεθεί και από τους συνάδερφους του βουλευτές και από την Τοπική αρχή είναι το έκδηλο και το αδιέξοδο στις δυνατότητες προσβασιμότητας, συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς ποια λύση δίνουν στο θέμα της απομόνωσης, απάντησε πως η απομόνωση θα πρέπει να μετρηθεί στη δυνατότητα του πολίτη να ασκεί όλα του τα δικαιώματα, είτε αυτό είναι δικαίωμα υγείας, είτε είναι δικαίωμα εκπαίδευσης, είτε είναι δικαίωμα να έχει ένα μετρήσιμο εισόδημα για να μπορεί να δημιουργεί τη ζωή του.

Από τη στιγμή, τόνισε, που όλα αυτά δεν μπορούν να διασφαλιστούν, «αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καμία ίση αντιμετώπιση ή δεν υπερασπιζόμαστε ως Πολιτεία τα δικαιώματα της περιοχής και των ανθρώπων της».

Από πλευράς της η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου που προσκλήθηκε στη συνεδρία ανέφερε πως οι εξαγγελίες που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πέρσι, αφορούσαν όλα τα θέματα που ταλαιπωρούν και υποδεικνύουν απομόνωση της Τηλλυρίας όχι μόνο του Κάτω Πύργου.

Εχουν, σημείωσε, τεθεί σοβαρές βάσεις για τη διενέργεια έργων, δράσεων αλλά και πολιτικών που θα αντικατοπτρισθούν σε έργα.

Αντιμετωπίζουν, συνέχισε, «την περιοχή με το ειδικό καθεστώς που μπορεί ήδη διοικητικά ή νομοθετικά αυτό να χρειάζεται να ρυθμιστεί και διαφορετικά. Άλλα ήδη απολαμβάνει ρυθμίσεις ειδικού καθεστώτος η περιοχή».

Για παράδειγμα αναφέρθηκε σε δράσεις που έχει αναλάβει και στις οποίες έχει συμβάλει και το Γραφείο της, όπως η δημιουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας για το σύμπλεγμα της Τηλλυρίας και λέγοντας πως ήδη θα γίνει ιδρυτική πράξη την επόμενη εβδομάδα.

Ετοιμάζεται ήδη σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, τυποποιητικός οδηγός κλιματικής ουδετερότητας, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει.

Έχουμε, τόνισε η κ. Θεοδοσίου, «ήδη ξεκινήσει με κάποια έργα στην περιοχή, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, που αποτελούν και ευθύνη του κάθε κράτους – μέλους της ΕΕ να οδηγηθούμε προς κλιματική ουδετερότητα. Όπως επίσης και νομοθετικές ρυθμίσεις που ελπίζω σύντομα μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας να ρυθμιστούν όσον αφορά τη νομοθεσία περί Δήμων και περί Κοινοτήτων όπου θα υποβάλουμε και εμείς τις συμπληρωματικές μας προτάσεις στην πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί από τον κ. Χατζηγιάννη. Όμως και πολλά άλλα πράγματα».

Ο πρόεδρος του συμπλέγματος Τηλλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Νίκος Κλεάνθους στις δικές του δηλώσεις εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής αλλά και της συζήτησης θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

«Θέσαμε για πολλοστή φορά το κύριο θέμα της περιοχής το οποίο είναι θέμα επιβίωσης της περιοχής», είπε προσθέτοντας πως εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους για τη φθίνουσα πορεία που έχει η περιοχή. «Κάναμε συγκεκριμένες εισηγήσεις και ελπίζω ότι θα μεταφερθούν από τη Βουλή εκεί που πρέπει και θα ληφθούν άμεσα μέτρα, τα οποία θα ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται για διάσωση της περιοχής», κατέληξε ο κ. Κλεάνθους.

Πηγή: ΚΥΠΕ