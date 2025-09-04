Η βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας είναι άμεσα συνυφασμένη με την υλοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που ανέλαβε ο φορέας υλοποίησης, τον οποίο η Κυβέρνηση καλεί να τις εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε ότι δεν υπάρχουν διαφορές με την ελληνική Κυβέρνηση. Επανέλαβε αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του, την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι είναι «η διαχρονική θέση της Κυβέρνησης ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, είναι σαφές ότι η βιωσιμότητα αυτού του έργου είναι άμεσα συνυφασμένη και εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ανέλαβε ο φορέας υλοποίησης και εμείς αναμένουμε την υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων».

Σημείωσε, επίσης, ότι την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά το συγκεκριμένο έργο, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες. «Εμείς θεωρούμε, και είναι η πάγια μας θέση για όλα τα έργα αυτού του βεληνεκούς και αυτής της σημασίας, ότι εκεί και όπου υπάρχουν οι όποιες σκιές, αυτές πρέπει να διαλύονται. Η διερεύνηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι κάτι που θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, για να μπορέσει να διαφανεί κατά πόσο υπάρχουν ευρήματα ή όχι», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αντικείμενο της έρευνας, ο κ. Λετυμπιώτης η ενημέρωση που έλαβαν είναι ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταγγελίες, οι οποίες έχουν διερευνηθεί σε πρώτο στάδιο αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα που αφορά το έργο. «Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε ενημερωθεί καθηκόντως και, όπως συμβαίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα προχωρήσει στις έρευνες της με τις διαδικασίες που τη διέπουν», είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι «δεν έχουμε ενημέρωση από πού προέρχονται οι καταγγελίες»

Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος συμφωνεί με τη θέση του Υπουργού Οικονομικών ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο μέχρι να γίνουν αυτά που εκκρεμούν από τον ΑΔΜΗΕ, είπε ότι «η θέση της Κυβέρνησης είναι μία και είναι ενιαία», επαναλαμβάνοντας ότι η βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται από την υλοποίηση των προϋποθέσεων από πλευράς του φορέα υλοποίησης. «Αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης, ότι ο φορέας πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση των προϋποθέσεων. Αυτή είναι μια ενιαία θέση ολόκληρης της κυβέρνησης», σημείωσε, απαντώντας αν με την ίδια θέση συμφωνεί και ο Υπουργός Ενέργειας.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι είναι προς όφελος του έργου, «το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν αυτές οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά με την ελληνική Κυβέρνηση, παρά μόνο υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης, που θα πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου το έργο να είναι βιώσιμο.

Κληθείς να σχολιάσει ότι την Τετάρτη τρεις αξιωματούχοι της ελληνικής Κυβέρνησης δήλωσαν ότι δεν έχουν γνώση των εκθέσεων που επικαλείται ο Υπουργός Οικονομικών για να πει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο και οι οποίοι καλούν την κυπριακή Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της, ενώ την ίδια ώρα τα ελληνικά ΜΜΕ έγραφαν ότι η Κύπρος είναι αυτή που τραβά την πρίζα στο καλώδιο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «κανείς δεν τραβά την πρίζα από το καλώδιο», σημειώνοντας ότι δεν θα σχολιάσει δημοσιεύματα.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι επαφές με την ελληνική κυβέρνηση είναι τακτικές και εδράζονται στη διαχρονική ειλικρίνεια που τις χαρακτηρίζει. Υπενθύμισε ότι ο σχεδιασμός για το συγκεκριμένο έργο άρχισε από το 2011 και ότι είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την ΕΕ, το οποίο έχει εξασφαλίσει μια πολύ ψηλή χρηματοδότηση από την ΕΕ.

«Αναγνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή τη γεωπολιτική αξία και τη στρατηγική του σημασία, έχουμε σταθεί από την πρώτη στιγμή με έναν τρόπο νηφάλιο, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει το ζήτημα της έγκαιρης υλοποίησης του έργου», είπε, υπενθυμίζοντας τις συζητήσεις με την ελληνική πλευρά που είχαν πραγματοποιηθεί πέρσι, μέσα από τις οποίες προέκυψαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να υλοποιηθούν.

Ερωτηθείς αν σήμερα που το θέμα θα εξεταστεί στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στην ΕΕ θα ακουστούν διαφορετικές θέσεις από την κυπριακή και την ελληνική πλευρά, επανέλαβε τη θέση της Κυβέρνησης. «Επιθυμία όλων είναι το έργο να μπορέσει να υλοποιηθεί. Για να μπει όμως σε τροχιά υλοποίησης το πρώτο που απαιτείται είναι η υλοποίηση εκείνων των προϋποθέσεων που είχαν γίνει αποδεκτές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μόλις ο φορέας υλοποίησης προχωρήσει στην υλοποίηση των προϋποθέσεων, το έργο θα μπορέσει να προχωρήσει στη βάση του σχεδιασμού.

Ερωτηθείς για το ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, είπε ότι ήταν ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την τελευταία μεγάλη σύσκεψη στην Κύπρο πέρσι και αφορούν και την πρόοδο των εργασιών.

Στην επισήμανση ότι μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι το ελληνικό δημόσιο και κατ’ επέκταση η απαίτηση για υλοποίηση υποχρεώσεων απευθύνεται και προς την ελληνική Κυβέρνηση, επανέλαβε ότι η απαίτηση είναι προς τον φορέα υλοποίησης του έργου, καθώς ο φορέας έχει δικές του διαδικασίες ως προς τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση προϋποθέσεων που είχαν τεθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ