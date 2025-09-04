Το έργο του τερματικού LNG στο Βασιλικό, που θα έβαζε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, βρίσκεται πλέον σε πλήρες αδιέξοδο, με τον κύριο ανάδοχο – την κινεζική CPP, επικεφαλής του κοινοπραξιακού σχήματος CPP-Metron – να προχωρά σε βαρύτατες καταγγελίες κατά της ΕΤΥΦΑ και του Υπουργείου Ενέργειας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2025, η κοινοπραξία υποστηρίζει ότι:

Η ΕΤΥΦΑ καθυστερούσε συστηματικά τις πληρωμές, με ενδεικτικό παράδειγμα την αποπληρωμή €60 εκατ. που έπρεπε να καταβληθεί τον Αύγουστο του 2020 και τελικά δόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.

Το έργο σταμάτησε πολλές φορές λόγω οικονομικής ασφυξίας, καθώς ο ανάδοχος αναγκαζόταν να το χρηματοδοτεί από ίδια κεφάλαια.

Το 2024, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Ενέργειας για εξομάλυνση πληρωμών, αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν, οδηγώντας σε οριστική καταγγελία της σύμβασης τον Ιούλιο του 2024.



Εργασίες εκτός συμβατικού πλαισίου

Η CPP καταγγέλλει ότι η ΕΤΥΦΑ επέβαλε μονομερώς αλλαγές στο έργο, όπως η κατασκευή κρυογενικής αποβάθρας – απαραίτητης μόνο για εξαγωγές LNG, που η Κύπρος δεν διαθέτει καν τις υποδομές να υποστηρίξει. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τον ανάδοχο, αύξησε το κόστος κατά πάνω από €100 εκατ.

Θέμα ασφάλειας εξοπλισμού και FSRU

Η κινεζική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί ελαττωματικού εξοπλισμού, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα μηχανήματα είχαν εγκριθεί από την ΕΤΥΦΑ και τον Owner’s Engineer (Hill International), με διεθνείς πιστοποιήσεις.

Για το πλοίο-πλωτή μονάδα FSRU, η CPP τονίζει ότι η μετατροπή ολοκληρώθηκε και το Lloyd’s Register εξέδωσε πιστοποιητικά καταλληλότητας. Καταγγέλλει μάλιστα ότι το Υπουργείο Ενέργειας «διογκώνει» το κόστος επισκευών από €209.000 σε €9 εκατ., με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Καταγγελία για πολιτικές παρεμβάσεις

Η εταιρεία αναφέρεται και σε δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας «ούτε σεντ παραπάνω στους Κινέζους», τις οποίες χαρακτηρίζει πολιτική παρέμβαση σε εμπορικό έργο που έπληξε την ομαλή εκτέλεσή του.

Η διαμάχη έχει ήδη παραπεμφθεί στη Διαιτησία του Λονδίνου (LCIA). Παράλληλα, η CPP δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει τον διάλογο με την κυπριακή κυβέρνηση «για το καλό του κυπριακού λαού», τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στη διαφάνεια και τη συνεργασία.