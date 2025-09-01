Η Αίγυπτος σχεδιάζει την κατασκευή νέου αγωγού, κόστους περίπου 400 εκατ. δολαρίων, για τη μεταφορά επιπλέον ποσοτήτων ισραηλινού φυσικού αερίου, με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού της. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου εντός αιγυπτιακών συνόρων και την υλοποίηση αναμένεται να αναλάβει η εταιρεία GASCO.

Σύμφωνα με το Sada News, η απόφαση έρχεται μετά τη συμφωνία του Καΐρου με τη New Med Energy, εταίρο στο κοίτασμα Λεβιάθαν, για την προσθήκη 4,6 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών φυσικού αερίου στην αρχική συμφωνία εξαγωγών. Η πρώτη φάση προβλέπει 706 δισ. κυβικά πόδια, ενώ η δεύτερη έως 3,9 τρισ., με την παράταση της διάρκειας προμήθειας έως το 2040.

Το κόστος του αγωγού θα καλυφθεί από την Αίγυπτο, ενώ η New Med Energy θα επεκτείνει και θα συνδέσει τον αγωγό εντός Ισραήλ. Η Αίγυπτος φιλοδοξεί να αποτελέσει περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, εισάγοντας αέριο, υγροποιώντας το και επανεξάγοντάς το. Ωστόσο, λόγω της κρίσης του 2024, όταν η κατανάλωση (60 δισ. κ.μ.) ξεπέρασε την παραγωγή (47,5 δισ. κ.μ.), η χώρα στηρίζεται προσωρινά σε εισαγωγές από Ισραήλ και Κύπρο για να καλύψει τη ζήτηση.

Ο πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι δήλωσε ότι η Αίγυπτος αναμένει να επαναλάβει τις εξαγωγές έως το 2027, με την τοπική παραγωγή να φτάνει ξανά τα 6,6 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως, από 4,1 δισ. που είναι σήμερα.