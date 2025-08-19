Η Saudi Aramco, ο ενεργειακός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, φαίνεται να προετοιμάζεται για μια στρατηγική στροφή στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed), με στόχο να μεταβεί από την ευκαιριακή δρομολόγηση φορτίων σε στοχευμένες επενδύσεις πολλαπλών κλάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tactical Report, στελέχη της εταιρείας αξιολογούν τον αγωγό SUMED – που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τη Μεσόγειο μέσω Αιγύπτου – ως πιθανό πυλώνα για τη δημιουργία ενός νέου υδρογονο-διαδρόμου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης και μετάβασης της Σαουδικής Αραβίας σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά και στην ενίσχυση της περιφερειακής της επιρροής.

Στρατηγική συνεργασία με την Αίγυπτο



Η Αίγυπτος, με το εκτεταμένο δίκτυο υποδομών και τα διυλιστήρια της, θεωρείται κομβικός εταίρος. Η Aramco διερευνά ολοκληρωμένες συνεργασίες με τα αιγυπτιακά downstream assets, σε μια περίοδο όπου το Κάιρο προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ενεργειακός κόμβος Ανατολικής Μεσογείου.

Κύπρος και Ελλάδα ως πύλες προς την Ευρώπη



Παράλληλα, η Κύπρος και η Ελλάδα αναδεικνύονται ως φυσικές πύλες εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Λευκωσία, ήδη ενεργή σε ζητήματα LNG και ΑΠΕ, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο. Η Αθήνα, από την πλευρά της, προβάλλει ως κρίσιμος κόμβος διασύνδεσης με τα δίκτυα της Ε.Ε. και τις μελλοντικές ενεργειακές ροές.

Ανατολική Μεσόγειος και σαουδαραβικές προτιμήσεις



Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη εξωτερική πολιτική του Ριάντ, που επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με την Αίγυπτο και να εδραιώσει παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μετάβαση από την παραδοσιακή εξαγωγή πετρελαίου σε ένα μοντέλο επενδύσεων χαμηλού άνθρακα και πολυδιάστατων συνεργασιών συνδέεται άμεσα με το όραμα Saudi Vision 2030.



Η κίνηση της Aramco στην Ανατολική Μεσόγειο εκλαμβάνεται ως μήνυμα ότι η Σαουδική Αραβία δεν θέλει να είναι απλώς προμηθευτής καυσίμων, αλλά στρατηγικός εταίρος στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση. Η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, αλλά και την ικανότητα της εταιρείας να επενδύσει σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ε.Ε.