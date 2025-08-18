Η μείωση της ζήτησης με την πτώση της θερμοκρασίας, η διάθεση μίας μονάδας παραγωγής στη Δεκέλεια και η αιολική παραγωγή κατέστησαν εφικτή την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς προβλήματα τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε ο ο Βοηθός Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ), Χάρης Ζαβαλλής, στο ΚΥΠΕ.

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξουν προβλήματα το επόμενο διάστημα, ο κ. Ζαβαλλής είπε ότι τα δεδομένα των τελευταίων τριών ημερών δείχνουν ότι κινούμαστε στα κανονικά επίπεδα ζήτησης για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα οι ανάγκες να καλύπτονται, όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρειαστούν περικοπές, αν σημειωθεί εκ νέου υπερβολική άνοδος της θερμοκρασίας.

Ανέφερε ότι γενικά δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες μετά τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε να αυξηθεί υπερβολική η ζήτηση, πέρα από πιο σπάνιες περιπτώσεις που παρατηρήθηκε καύσωνας τον Σεπτέμβριο.

Εξήγησε ότι, εάν σημειωθούν και πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όταν επιστρέψει ο κόσμος από τις διακοπές, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα, ανάλογα και με τις μονάδες που θα υπάρχουν διαθέσιμες. «Οι μονάδες, μετά τον φόρτο του καλοκαιριού, θα πρέπει να βγουν για συντήρηση, δεν μπορούν να δουλεύουν συνέχεια», σημείωσε ο κ. Ζαβαλλής.

Όσον αφορά τα σημερινά δεδομένα, είπε ότι η αναμένεται η ζήτηση να κυμανθεί περίπου στα 910 μεγαβάτ, που μπορούν να καλυφθούν χωρίς πρόβλημα, καθώς η συμβατική παραγωγή φτάνει τα 1030 μεγαβάτ και συμπληρώνεται από αιολική παραγωγή περίπου 50-70 μεγαβάτ. Σημείωσε ότι η κατάσταση αξιολογείται κάθε μέρα ξεχωριστά γιατί υπάρχουν βλάβες και απρόοπτα, που δεν μπορούν να αξιολογηθούν σε βάθος χρόνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ