Παρά το γεγονός ότι κάποιες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) συνεχίζουν να παραμένουν εκτός λειτουργίας, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αντισταθμίζεται με αύξηση της διαθεσιμότητας από τη μονάδα παραγωγής 3 στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού με παραγωγή πρόσθετων 30MW, δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αρχής, Χριστίνα Παπαδοπούλου απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα.

Νωρίτερα την Τετάρτη ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ σε σχέση με τις χθεσινές περικοπές στην ηλεκτροδότηση ότι ήταν εκτός λειτουργίας τέσσερις μηχανές της Αρχής, προσθέτοντας ότι η μία αναμενόταν «να επιστρέψει στην παραγωγή την Τετάρτη ενώ οι τεχνικοί της ΑΗΚ εργάζονται πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν τη βγάβη και να επιστρέψουν και αυτές στην παραγωγή».

