Μέχρι το 2031 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Τουρκίας την ώρα που το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας GSI βρίσκεται ακόμη στον αέρα εξαιτίας γεωπολιτικών ενστάστεων από την Τουρκία και οικονομικής δυσπιστίας από τα συμβαλόμενα μέρα.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2034 του ΑΔΜΗΕ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ. Η διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας, ισχύος 400 kV και μεταφορικής ικανότητας 2000 MVA, θα συνδέει το ΚΥΤ Νέας Σάντας με τον υποσταθμό Babaeski στην Τουρκία, ενισχύοντας τη μεταφορική ικανότητα κατά 600 MW προς κάθε κατεύθυνση και βελτιώνοντας την ευστάθεια του ευρωπαϊκού συστήματος με το τουρκικό.

Η διασύνδεση εντάσσεται στο έργο “East Balkan Corridor” του ENTSO-E, μαζί με νέα γραμμή Βουλγαρίας–Τουρκίας, και θα ενισχύσει την ενεργειακή συνεργασία, την ένταξη περισσότερων ΑΠΕ, τη σύγκλιση των αγορών και τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας. Το συνολικό μήκος θα είναι περίπου 130 χλμ. (70 χλμ. στην Ελλάδα, 60 χλμ. στην Τουρκία), παράλληλα με την υφιστάμενη γραμμή.

Το νέο ΔΠΑ, με προϋπολογισμό 6 δισ. ευρώ (από 5,5 δισ. στο αρχικό σχέδιο), περιλαμβάνει 14 μεγάλα έργα υποδομής, όπως νέες και αναβαθμισμένες γραμμές μεταφοράς, κέντρα υπερυψηλής τάσης, έργα διασύνδεσης με γειτονικές χώρες, αλλά και σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές και ελεγκτικές υποδομές. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.