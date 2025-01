Η Ευρώπη αγόρασε πέρυσι ποσότητες-ρεκόρ υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ενεργειακών ερευνών Rystad Energy, παρά τις προσπάθειες της Γηραιάς Ηπείρου να μειώσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα πλοία που έδεσαν σε ευρωπαϊκά λιμάνια το 2024 μετέφεραν 17,8 εκατ. τόνους ρωσικού LNG, δηλαδή τουλάχιστον 2 εκατ. τόνους περισσότερο από το 2023 και επίπεδα-ρεκόρ βάσει των αρχείων της Rystad.

Η Ευρώπη έχει απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών, αλλά αγοράζει όλο και περισσότερα φορτία LNG από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Πέρυσι, μάλιστα, η Ρωσία ξεπέρασε το Κατάρ για να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της Ευρώπης μετά τις ΗΠΑ.

Συνολικά, το 2024, η Ευρώπη εισήγαγε 49,5 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου μέσω αγωγών και επιπλέον 24,2 δισ. κυβικά μέτρα σε υγροποιημένη μορφή με πλοία, σύμφωνα με αναλυτή της Rystad Energy, ο οποίος βέβαια επεσήμανε ότι μέρος του LNG πιθανώς να έχει μεταπωληθεί σε άλλες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα του Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), που επίσης εξέτασε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ουκρανία διέκοψε τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω των αγωγών της, τερματίζοντας μια ενεργειακή διαδρομή που ξεκίνησε την σοβιετική εποχή και είχε επιβιώσει επί τρία χρόνια πολέμου.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε. υπονομεύει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, αλλά και τους δικούς της κλιματικούς στόχους όσο συνεχίζει να πληρώνει τη Ρωσία για ορυκτά καύσιμα. Υπενθυμίζεται ότι μετά το ξέσπασμα του πολέμου, η Ε.Ε. μείωσε τη ζήτηση ενέργειας και χαλάρωσε τους κανόνες για την κατασκευή ανεμογεννητριών και ηλιακών πάρκων. Ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ταχύτητα στην ενεργειακή μετάβαση, προκειμένου να επιτευχθούν εγκαίρως οι ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα.

Η Ε.Ε. στοχεύει να σταματήσει να εισάγει ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027, αλλά μέχρι στιγμής αποφεύγει να απαγορεύσει το φυσικό αέριο, όπως έκανε για τον άνθρακα και το πετρέλαιο. Πάντως, τον περασμένο Ιούνιο, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν να απαγορεύσουν τη «μεταφόρτωση» του ρωσικού LNG σε χώρες εκτός ΕΕ αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025. Η πρόσφατη αύξηση των ρωσικών εισαγωγών LNG μπορεί να οφείλεται στις προσπάθειες να μεταφερθούν κάποιες ποσότητες πριν από την επιβολή των κυρώσεων, δήλωσε ο Jan-Eric Fähnrich, αναλυτής φυσικού αερίου στην Rystad Energy.