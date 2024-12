Το Διεθνές Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπούδών (IISS) δημοσίευσε την τελευταία του ανάλυση με τίτλο "The Risk Landscape in the Eastern Mediterranean: Old Demons Die Hard" όπου εξετάζει το πώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαρθρωτικές αδυναμίες επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επενδύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Cyprus, Egypt, Greece, Israel and Turkiye are engaged in significant defence-modernisation efforts.



Background reading ahead of #IISSMD24 | https://t.co/InPbJ3vvxM pic.twitter.com/QFKUi2ArVy — IISS News (@IISS_org) December 6, 2024

Ακολουθούν τα κύρια σημεία με τις διάφορες πτυχές καθώς και σχετικά γραφήματα με χάρτες

Ισραήλ-Γάζα-Ενέργεια

Πόλεμος στη Γάζα: Ο πρόσφατος πόλεμος είχε άμεσες επιπτώσεις, όπως η διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας Tamar και η αναστολή εξαγωγών φυσικού αερίου από το Ισραήλ σε γειτονικές χώρες.

Κρίσιμες Υποδομές: Οι συχνές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές (όπως η αναστολή έργων αγωγών ή η στοχοποίηση πλατφορμών) αυξάνουν την ευαλωτότητα της περιοχής.

Παράλληλα οι εξαγωγές προς Ιορδανία και Αίγυπτο εξυπηρετούν γεωπολιτικούς στόχους σταθερότητας. Όμως, η συνεχής ένταση με τη Χεζμπολάχ και άλλες ομάδες υπονομεύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Επιπλέον η πολιτική για τις ποσοστώσεις εξαγωγών δημιουργεί διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και εταιρειών, όπως στο κοίτασμα Leviathan.

Αιγυπτιακή Εξάρτηση και Εύθραυστη Οικονομία

Εξαγωγές LNG: Η Αίγυπτος επηρεάζεται σοβαρά από τη διακοπή των ροών φυσικού αερίου από το Ισραήλ, περιορίζοντας τις δυνατότητες εξαγωγής LNG και επιδεινώνοντας την ενεργειακή της κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, η έλλειψη ξένου συναλλάγματος, ο υψηλός πληθωρισμός και οι υποτιμήσεις του νομίσματος αυξάνουν την αστάθεια, απειλώντας περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία.

Κύπρος: Αντιπαραθέσεις και Καθυστερήσεις

Οικόπεδο Αφροδίτη: Η Κύπρος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Chevron για το αναπτυξιακό πλάνο του κοιτάσματος, ενώ δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Ισραήλ για την κατανομή κερδών.

Διπλωματικές Αντιπαλότητες: Οι σχέσεις με την Τουρκία και οι συζητήσεις για δεσμεύσεις υποδομών σε Αίγυπτο περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση.

Γεωπολιτικές φιλοδοξίες Τουρκίας

Οι γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Τουρκίας την τοποθετούν ως κεντρικό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω των προσπαθειών διασφάλισης ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας με γειτονικές χώρες​(

Η δράση της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας, ειδικά μέσω γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενες περιοχές, αυξάνει την πολιτική αστάθεια στην περιοχή, εμποδίζοντας τις επενδύσεις και τη συνεργασία. Σημειώνεται μεταξύ άλλων πως η Τουρκία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο για να διευρύνει την επιρροή της στην περιοχή, κάτι που συχνά δημιουργεί εντάσεις με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου​

Περίπτωση Ιράν



Το Ιράν έχει γίνει de facto τοπική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω των δικτύων ισχυρών μη κρατικών πολιτοφυλακών του στον Λίβανο, στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στη Συρία. Αλλά η επιρροή της Τεχεράνης βρίσκεται υπό πίεση καθώς αγωνίζεται να διατηρήσει αξιόπιστη αποτροπή.