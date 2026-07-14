Ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση των ασθενών με ηπατικές παθήσεις στις σύγχρονες θεραπείες, την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Προέδρου του Συνδέσμου Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας», Γιαννούλας Κουλλά, με τους Διευθυντές του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Άθω Τσινωντίδη και Δρ Μόνικα Κυριάκου, καθώς και με την Ανώτερη Λειτουργό του Οργανισμού, Σοφία Πετρίδου.

Ανακοίνωση του "Προμηθέα" αναφέρει ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις του Συνδέσμου για τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν τους ασθενείς με ηπατικές παθήσεις.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας εξασφάλισης φαρμάκων για ασθενείς με Ηπατίτιδα C μέσω της διαδικασίας "Named Patient", ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διασφαλίζεται ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών στις απαραίτητες θεραπείες.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος έθεσε το θέμα της ομαλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων σε χρόνιους ασθενείς με ηπατικές παθήσεις, επισημαίνοντας ότι, όταν πρόκειται για ασθενείς με χρόνια νοσήματα και εφόσον αυτό κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό, οι εγκρίσεις θα πρέπει να παρέχονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, πέραν του ενός έτους. Μια τέτοια προσέγγιση, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών και θα διευκολύνει τη συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη θεραπεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην εκπαίδευση των προσωπικών και γενικών ιατρών, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση και παραπομπή ασθενών που ενδέχεται να πάσχουν από ιογενείς ηπατίτιδες ή άλλες ηπατικές παθήσεις.

Η Πρόεδρος του «Προμηθέα», εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον εποικοδομητικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε, λέγοντας ότι η συνεργασία με τον ΟΑΥ είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ