Το «υπουργείο υγείας» στα κατεχόμενα διέψευσε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί ύπαρξης νέων οροθετικών ατόμων στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό που να επιβεβαιώνει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «υπουργείου», το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν λίστες με ονόματα και αναρτήσεις που αποδίδουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα την ιδιότητα του HIV θετικού. Ωστόσο, αναφέρεται ότι, μέχρι σήμερα, ούτε το ίδιο το «υπουργείο» ούτε οι αρμόδιες μονάδες των νοσοκομείων έχουν λάβει, κατά τον τελευταίο μήνα, οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή έχουν εντοπίσει οποιοδήποτε νέο περιστατικό HIV που να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες αυτές.

Το «υπουργείο» υποστηρίζει ότι οι σχετικές αναρτήσεις και ειδήσεις που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καλεί το κοινό να μην υιοθετεί ή αναπαράγει ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες εβδομάδες μετά την υπόθεση γυναίκας αλλοδαπής, η οποία είχε διαγνωστεί ως οροθετική και απομακρύνθηκε από τα κατεχόμενα, προκαλώντας αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ιχνηλάτησης των επαφών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ