Στις 329 ανά 100.000 κατοίκους ανήλθαν το 2024 οι νοσοκομειακές κλίνες στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα. Όσον αφορά τις κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας σε οίκους ευγηρίας και άλλες δομές μακροχρόνιας φροντίδας με διαμονή, στην Κύπρο καταγράφηκαν 350 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναλογία διαμορφώθηκε στις 507 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2023, όταν είχαν καταγραφεί 511 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών στην ΕΕ ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2009, όταν υπήρχαν 582 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Η μείωση αυτή αποδίδεται στον αντίκτυπο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες έχουν περιορίσει τη μέση διάρκεια νοσηλείας για πολλές ενδονοσοκομειακές διαδικασίες ή έχουν οδηγήσει στην αντικατάστασή τους από εξωνοσοκομειακές εναλλακτικές ή ημερήσια φροντίδα.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία κατέγραψε την υψηλότερη αναλογία νοσοκομειακών κλινών σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της, με μέσο όρο 870 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Ακολούθησαν η Γερμανία με 759 κλίνες, η Ρουμανία με 731, η Αυστρία με 655 και η Τσεχία με 639 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Αντίθετα, έξι χώρες της ΕΕ διέθεταν λιγότερες από 300 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Οι χαμηλότερες αναλογίες καταγράφηκαν στη Σουηδία με 187 κλίνες, στην Ολλανδία με 221, στη Δανία με 226, στη Φινλανδία με 248, στην Ισπανία με 283 και στην Ιρλανδία με 293 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Για τις κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας, σε επίπεδο ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία, με 1.390 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους, στη Σουηδία με 1.298 και στο Βέλγιο με 1.249.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα, με 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους, και στη Βουλγαρία, με 26. Ακολούθησε η Πορτογαλία, με 94 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Πηγή: ΚΥΠΕ