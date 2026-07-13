Υπενθύμιση προς τους ασθενείς που χρησιμοποιούν το φαρμακευτικό σκεύασμα Remethan 100mg Δισκία Παρατεταμένης Αποδέσμευσης, να διακόψουν τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος και να το επιστρέψουν στα φαρμακεία, απευθύνει η φαρμακοβιομηχανία Remedica Limited, στο πλαίσιο της εθελοντικής ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Remedica αναφέρει ότι σε συνέχεια της ενημέρωσης ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2026, υπενθυμίζεται πως οι ασθενείς που λαμβάνουν το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση του και να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό ή τον φαρμακοποιό τους για τη χρήση εναλλακτικών διαθέσιμων σκευασμάτων.

Οι παρτίδες του Remethan 100mg Δισκία Παρατεταμένης Αποδέσμευσης που επηρεάζονται από την ανάκληση είναι οι ακόλουθες 98462 (ημερομηνία λήξης 09/2026), 102141 (03/2027), 103797 (03/2027), 105515 (09/2027), 106374 (09/2027), 107171 (09/2027), 107818 (01/2028), 108262 (01/2028), 111115 (04/2028), 113029 (09/2028), 115344 (01/2029), 116856 (03/2029), 118658 (06/2029), 122934 (06/2029) και 127806 (11/2030).

Σύμφωνα με την εταιρεία, για τις παρτίδες με αριθμούς 116856, 122934 και 127806 είναι πιθανόν να υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα αποθέματα στην αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ