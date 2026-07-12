Το ζήτημα της ενίσχυσης της μεταφοράς ασθενών με καρκίνο προς τα ογκολογικά κέντρα θεραπείας ως ουσιαστική ανάγκη, αναγνωρίζοντας ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία αποτελεί βασικό δικαίωμά τους, συζήτησαν η Πρόεδρος της Europa Donna Κύπρου, Όλγα Παπαδήμου και ο Γενικός Διευθυντής της, Ανδρέας Πισίας με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη σε συνάντηση που είχαν μαζί του στην παρουσία του Συνηγόρου του Ασθενούς, Μάριου Χαραλαμπίδη.

Σημερινή ανακοίνωση της Europa Donna αναφέρει ότι η παρουσία και στήριξη του κ. Χαραλαμπίδη υπήρξε ουσιαστική. Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η ανάγκη για αξιοπρεπή και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία αφορά κάθε ασθενή που βρίσκεται αντιμέτωπος με αντίστοιχες δυσκολίες, αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η Europa Donna Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να δίνει φωνή στους ασθενείς με καρκίνο του μαστού και γυναικολογικό καρκίνο, να αναδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν μέσα από την εμπειρία των ασθενών και να συμβάλλει στην προώθηση πρακτικών, ανθρώπινων και αξιοπρεπών λύσεων για όλους όσοι επηρεάζονται από τον καρκίνο.

Η οργάνωση χαιρετίζει την κοινή θέση των Βαφεάδη και Χαραλαμπίδη για την ανάγκη περαιτέρω στήριξης του συνόλου των ασθενών που υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες, οι οποίες απαιτούν πολύ συχνές μετακινήσεις προς τα διάφορα ιατρικά κέντρα. Η αδυναμία ή η δυσκολία μετακίνησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί λόγο καθυστέρησης, αναβολής ή στέρησης της θεραπείας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ