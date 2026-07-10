O Δρ. Μιχάλης Ιασωνίδης, παιδίατρος, μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι για τα εξανθήματα που εμφανίστηκαν σε παιδιά μετά από μπάνιο στην παραλία Lady’s Mile.

Ο Δρ. Ιασωνίδης ανέφερε ότι, το φαινόμενο δεν αφορά μόνο παιδιά αλλά και ενήλικες. Εξήγησε ότι πρόκειται για μικροοργανισμούς, που βρισκονται και στο νερό και στην άμμο, και όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα προκαλούν αυτούς τους ερεθισμούς .

Πρόσθεσε ότι, συνήθως είναι τσιμπήματα που μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα. Σημείωσε ότι, είναι σημαντική η χρήση αντηλιακού, το οποίο φαίνεται ότι αποτρέπει τους μικροοργανισμούς να κολλάνε στο δέρμα και επίσης, μόλις τελειώσουν απο το μπάνιο στη θάλασσα να γίνεται πλύση με καθαρό νερό. Ανέφερε ότι, αν το πρόβλημα είναι έντονο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο αντισταμινικό. Ο Δρ. Ιασωνίδης, είπε ότι υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που μπορεί να παρατηρήσουμε λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο.

Ακόμη, δήλωσε ότι στις παραλίες πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες για να μην έχουμε ρύπανση στις θάλασσες και συνεπώς διάφορες λοιμώξεις. Ανέφερε ότι τα πιο συχνά προβλήματα το καλοκαίρι είναι οι γαστρεντερικές λοιμώξεις, η θερμοπληξία, τα ατυχήματα στο νερό και για αυτό τονίζει ότι τα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι: