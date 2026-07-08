Ληγμένα έφτασαν στους πολίτες, τα αναλώσιμα για τον έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου, που πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας.

Τα συγκεκριμένα αναλώσιμα παραλαμβάνουν πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50 με 70 ετών, μέσω ταχυδρομείου, για να υποβληθούν στη σχετική εξέταση.

«Θα πρέπει να διαχειριστούν καλύτερα το θέμα της αποστολής αυτών των αναλώσιμων και επίσης να έχουν ποιο μεγάλη περίοδο ζωής αυτά τα αναλώσιμα για να μην παρατηρηθούν στο μέλλον, ίδια περιστατικά και κάποιοι είτε να μην ασχοληθούν και να ζητήσουν νέα αναλώσιμα για να κάνουν έλεγχο είτε να κάνουν τον έλεγχο και να υπάρχει αμφιβολία για την αντικειμενικότητα» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ Δημήτρης Λαμπρινίδης.

Αναγνωρίζει το πρόβλημα το Υπουργείο Υγείας και καλεί όλους όσοι διαπιστώσουν ότι έχουν ληγμένα αναλώσιμα να επικοινωνήσουν μαζί του.

«Το Υπουργείο Υγείας που πραγματοποιεί αυτό το πρόγραμμα από το φθινόπωρο, ελέγχει όλα τα μπουκαλάκια και η τελευταία αποστολή ολοκληρώθηκε τέλος Μαΐου. Τα κιτ αυτά είχαν ημερομηνία λήξης 30 Ιουνίου το 26. Οπότε υπήρχε κάποιο διάστημα. Τώρα για κάποιο λόγο έφτασαν στους συμπολίτες μας λίγο πριν ή όταν ήταν ληγμένα» είπε ο λειτουργός του Υπουργείου Υγείας Άννα Δημητρίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται προς το τέλος του, λόγω υψηλών θερμοκρασιών.