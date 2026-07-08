Την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής μέτρων πρόληψης και ελέγχου της Λεγεωνέλλας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου παρατηρείται συχνότερη εμφάνιση περιστατικών μόλυνσης, υπογραμμίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, καλώντας εργοδότες και διαχειριστές υποστατικών να ενισχύσουν την παρακολούθηση και τη συντήρηση των συστημάτων νερού.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι η αυξημένη χρήση συστημάτων ψύξης και άλλων εγκαταστάσεων που παράγουν αερόλυμα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης και διασποράς του βακτηριδίου της Λεγεωνέλλας, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται επαρκή μέτρα συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου.

Όπως επισημαίνει, η Λεγεωνέλλα (Legionella) είναι βακτήριο που αναπτύσσεται σε τεχνητά συστήματα νερού και μπορεί να προκαλέσει τη Νόσο των Λεγεωναρίων, μια σοβαρή μορφή πνευμονίας, ενώ σημειώνει πως η ανάπτυξή της ευνοείται σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει στασιμότητα νερού, ακατάλληλες θερμοκρασίες και ανεπαρκής συντήρηση των δικτύων και του εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, η μετάδοση γίνεται μέσω της εισπνοής πολύ μικρών σταγονιδίων νερού (αερολυμάτων) που περιέχουν το βακτήριο, ενώ διευκρινίζει ότι η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ούτε μέσω της κατανάλωσης πόσιμου νερού.

Το Τμήμα υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε νοσηλευτήρια, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και άλλους χώρους φιλοξενίας.

Επίσης, σημειώνει ότι εντοπίζεται αυξημένος κίνδυνος σε δίκτυα ζεστού και κρύου νερού μεγάλων οικιστικών μονάδων, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, ντους και βρύσες που χρησιμοποιούνται σπάνια, υδρομασάζ, spa, ψυκτικούς πύργους, κεντρικά συστήματα κλιματισμού, διακοσμητικά σιντριβάνια και άλλες εγκαταστάσεις που παράγουν αερόλυμα.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα οικιακού τύπου κλιματιστικά (split units) δεν αποτελούν συνήθως πηγή ανάπτυξης και μετάδοσης της Λεγεωνέλλας, καθώς δεν χρησιμοποιούν αποθηκευμένο νερό.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί εργοδότες και διαχειριστές ξενοδοχειακών, νοσοκομειακών και άλλων υποστατικών να εφαρμόζουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης, ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων νερού.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ορισμό αρμόδιου προσώπου για τη διαχείριση του κινδύνου της Λεγεωνέλλας, τη διενέργεια και τακτική αναθεώρηση γραπτής εκτίμησης κινδύνου, τη διατήρηση του ζεστού νερού σε θερμοκρασία άνω των 50 βαθμών Κελσίου και του κρύου κάτω των 25 βαθμών, το τακτικό άνοιγμα βρυσών, ντους και σωληνώσεων που δεν χρησιμοποιούνται συχνά, καθώς και τον περιοδικό καθαρισμό και την απολύμανση δεξαμενών, σωληνώσεων, κεφαλών ντους, φίλτρων, ψυκτικών πύργων και λοιπού εξοπλισμού.

Επιπρόσθετα, επισημαίνει την ανάγκη συντήρησης και απολύμανσης υδρομασάζ και εγκαταστάσεων ευεξίας σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, η διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων όπου απαιτείται από την εκτίμηση κινδύνου, καθώς και η τήρηση αρχείου επιθεωρήσεων, καθαρισμών, απολυμάνσεων, μετρήσεων θερμοκρασίας και αποτελεσμάτων αναλύσεων.

Για τα νοσηλευτήρια, τις κλινικές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπου, λόγω της αυξημένης ευπάθειας των ασθενών και άλλων ευάλωτων ομάδων, το ΤΕΕ αναφέρει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου των συστημάτων νερού.



Πηγή: ΚΥΠΕ