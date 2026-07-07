Οι πολύ πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Οικονομικού Διευθυντή του ΟΚΥπΥ περί ετήσιων ζημιών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που αποδίδονται στο ισχύον μοντέλο αποζημίωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αποτελούν μια ιδιαίτερα σοβαρή παραδοχή, η οποία επιβεβαιώνει τις διαχρονικές θέσεις και προειδοποιήσεις της ΠΑΣΥΚΙ, αναφέρει η Συντεχνία σε ανακοίνωσή της.

Αναφέρει ότι οι επισημάνσεις της πως τα δημόσια νοσηλευτήρια επιτελούν αποστολή δημόσιου συμφέροντος, διασφαλίζοντας την καθολική πρόσβαση των πολιτών, την 24ωρη λειτουργία, τις εφημερίες και τη διαχείριση των πλέον σύνθετων περιστατικών, δεν οδήγησαν σε ουσιαστικό διάλογο και διορθωτικές παρεμβάσεις, αλλά η ΠΑΣΥΚΙ «αντιμετωπίστηκε κατ' επανάληψη με απαξίωση και κατηγορήθηκε ότι κινδυνολογεί».

Η ΠΑΣΥΚΙ διατυπώνει και ερωτήματα κατά πόσον είναι δυνατόν τα προβλήματα που σήμερα παρουσιάζονται ως απειλή για τη βιωσιμότητα του ΟΚΥπΥ να εμφανίστηκαν τώρα ή αν πρόκειται για διαχρονικές στρεβλώσεις που ήταν γνωστές αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα.

«Η διοίκηση ενός αυτόνομου οργανισμού έχει ευθύνη όχι μόνο να διαπιστώνει προβλήματα, αλλά να τα εντοπίζει εγκαίρως, να εισηγείται λύσεις και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του οργανισμού που διοικεί», αναφέρει.

Επίσης σημειώνει ότι από την εξίσωση, όμως, δεν μπορεί να απουσιάζει η Πολιτεία καθώς ο ΟΚΥπΥ ιδρύθηκε από την ίδια, λειτουργεί στο θεσμικό πλαίσιο που εκείνη καθόρισε και τελεί υπό τη συνεχή εποπτεία της.

"Μετά από σχεδόν επτά χρόνια εφαρμογής του ΓεΣΥ, οι ευθύνες δεν μπορούν να περιορίζονται αποκλειστικά στη διοίκηση του Οργανισμού. Η Πολιτεία οφείλει να απαντήσει εάν γνώριζε τις διαχρονικές αδυναμίες του μοντέλου χρηματοδότησης και ποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις έγιναν για την αντιμετώπισή τους", αναφέρει.

Καταλήγει λέγοντας ότι «οι δημόσιοι ιατροί δεν δημιούργησαν τις στρεβλώσεις του συστήματος και δεν θα αποδεχθούν να αποτελέσουν το εύκολο άλλοθι για διαχρονικές αδυναμίες σχεδιασμού και διοίκησης».

Πηγή: ΚΥΠΕ