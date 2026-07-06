Σε λειτουργία τέθηκε από την Παρασκευή η νέα δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς αιμοκαθαιρόμενων ασθενών από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας προς το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στη θεραπεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «στόχος της υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της συνεχούς, απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και η εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων».

Σημειώνεται ότι «η μεταφορά πραγματοποιείται με λεωφορείο 10 θέσεων και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς».

Πρόγραμμα δρομολογίων

Δευτέρα – Σάββατο Αναχώρηση από ΓΝ Λάρνακας: 11:00 π.μ.

Αναχώρηση από ΓΝ Αμμοχώστου: 5:00 μ.μ.

Για πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 24 800463 και 23 200076.

Πηγή: ΚΥΠΕ