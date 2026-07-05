Η Κύπρος μπαίνει στον ευρωπαϊκό χάρτη της Υγείας με μιαν αντίφαση που εξηγεί μεγάλο μέρος της πίεσης που καταγράφεται σήμερα στο ΓεΣΥ.

Η χώρα διαθέτει περισσότερους γιατρούς από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ λιγότερους νοσηλευτές.

Σύμφωνα με το Country Health Profile 2025, το 2023 στην Κύπρο αντιστοιχούσαν 5,2 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 4,3 στην Ε.Ε. Την ίδια στιγμή, οι νοσηλευτές έφταναν μόλις τους 5,3 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανερχόταν στους 8,5.

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