Τα εγκεκριμένα εμβόλια mRNA κατά της Covid-19 παραμένουν ασφαλή και ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ενώ η τεχνολογία στην οποία βασίζονται ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων εμβολίων και θεραπειών για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Αυτό είναι το συμπέρασμα εκτενούς επιστημονικής ανασκόπησης που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The Lancet.

Η μελέτη αξιολόγησε δεδομένα από εργαστηριακές έρευνες, κλινικές δοκιμές και την παρακολούθηση δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων mRNA που χορηγήθηκαν παγκοσμίως.

Υψηλή προστασία από λοίμωξη, νοσηλεία και θάνατο

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα εμβόλια mRNA εμφανίζουν:

-87% αποτελεσματικότητα έναντι επιβεβαιωμένης λοίμωξης από SARS-CoV-2,

-93% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη νοσηλείας,

-94% αποτελεσματικότητα στην αποτροπή θανάτου μέσα στις πρώτες 14 έως 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η προστασία μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, ωστόσο οι αναμνηστικές δόσεις αποκαθιστούν σε σημαντικό βαθμό την ανοσία. Παράλληλα, η συνεχής παρακολούθηση των στοιχείων δείχνει ότι τα εμβόλια εξακολουθούν να παρέχουν ουσιαστική προστασία απέναντι στις νέες παραλλαγές του ιού.

Πολύ καλό προφίλ ασφάλειας

Η ανασκόπηση επιβεβαιώνει επίσης ότι τα εμβόλια mRNA έχουν πολύ καλό προφίλ ασφάλειας, με τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες να παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

Ειδικότερα, τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας καταγράφηκαν συχνότερα μετά τη δεύτερη δόση, με περίπου 12,6 περιστατικά ανά εκατομμύριο δόσεις για το εμβόλιο της Pfizer και 35,6 περιστατικά ανά εκατομμύριο δόσεις για το Moderna.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι, ακόμη και στις ομάδες όπου ο κίνδυνος ήταν αυξημένος – όπως οι άνδρες ηλικίας 12 έως 19 ετών – ο κίνδυνος εμφάνισης μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό ήταν σημαντικά μικρότερος από τον αντίστοιχο κίνδυνο που συνδέεται με τη λοίμωξη από Covid-19.

Παράλληλα, εξαιρετικά σπάνιες ήταν και άλλες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η αναφυλαξία και το σύνδρομο Guillain-Barré. Οι πιο συχνές αντιδράσεις – πόνος στο σημείο της ένεσης, κόπωση και πυρετός – ήταν ήπιες ή μέτριες και υποχωρούσαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Προοπτικές πέρα από την Covid-19

Οι συγγραφείς της μελέτης εκτιμούν ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της γρίπης, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και άλλων λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και για εξατομικευμένα αντικαρκινικά εμβόλια και καινοτόμες θεραπείες που βασίζονται στο RNA.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της παγκόσμιας πρόσβασης στα εμβόλια, ανάπτυξης παραγωγικών δυνατοτήτων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και βελτίωσης των υποδομών αποθήκευσης και διανομής

Τέλος, τονίζουν ότι η σαφής και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού, την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Πηγή: ΑΠΕ