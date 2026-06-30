Ιατρικός εξοπλισμός παραδόθηκε την Τρίτη στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, στην παρουσία του Υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, ύστερα από δωρεά των Συνδέσμων Lions Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Λεμεσού, με τον Υπουργό να αναφέρει ότι η προσφορά ενισχύει τη φροντίδα των παιδιών με ογκολογικά νοσήματα και των οικογενειών τους.

Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή παράδοσης, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους Συνδέσμους Lions για τη δωρεά, σημειώνοντας ότι η διαχρονική τους δράση αποτελεί παράδειγμα εθελοντισμού, κοινωνικής ευαισθησίας και ανιδιοτέλειας.

Όπως ανέφερε, η εκδήλωση αφορά «κάτι πολύ μεγαλύτερο από την παράδοση ενός νέου ιατρικού εξοπλισμού», καθώς αφορά τα παιδιά που δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό τους.

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι κάθε επίσκεψη στο Παιδοογκολογικό Τμήμα αποτελεί «μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία», προσθέτοντας ότι πίσω από κάθε ιατρικό περιστατικό υπάρχει ένα παιδί που δικαιούται να συνεχίσει να ονειρεύεται και μια οικογένεια που αξίζει να νιώθει ότι δεν είναι μόνη.

Αναφερόμενος στους επαγγελματίες υγείας, είπε ότι ο ρόλος των γιατρών, των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού του Τμήματος είναι ανεκτίμητος, καθώς προσφέρουν καθημερινά όχι μόνο υψηλού επιπέδου επιστημονική φροντίδα, αλλά και στήριξη, ασφάλεια και ανθρώπινη παρουσία σε παιδιά και γονείς.

Κάθε νέα δυνατότητα που αποκτά το Τμήμα, συνέχισε, ενισχύει την προσπάθεια αυτή και δίνει στους επαγγελματίες υγείας περισσότερα μέσα για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους μικρούς ασθενείς και στις οικογένειές τους.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι η στήριξη των παιδοογκολογικών ασθενών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε, δημιουργήθηκε πρόσφατα θέση επιτόπιου προσωπικού στη Γαλλία, ώστε οι επιδοτούμενοι ασθενείς και οι οικογένειές τους να έχουν ουσιαστική και πρακτική στήριξη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.

Παράλληλα, πρόσθεσε, το Υπουργείο συνεχίζει να εργάζεται για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδιατρικής και παιδοογκολογικής φροντίδας, «γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό».

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι η δωρεά θα μείνει στο νοσοκομείο για πολλά χρόνια, κυρίως όμως «θα αγγίξει τη ζωή πολλών παιδιών και των οικογενειών τους».

Σε έναν χώρο όπως το Παιδοογκολογικό Τμήμα, σημείωσε, η ελπίδα δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά «χτίζεται καθημερινά μέσα από τη γνώση και την επιστήμη, αλλά και μέσα από τη φροντίδα, την αγάπη και την προσφορά».

Καταληκτικά, ο Υπουργός είπε ότι η δωρεά είναι κάτι περισσότερο από μια πράξη γενναιοδωρίας, καθώς αποτελεί «έμπρακτο μήνυμα» προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους ότι δεν είναι μόνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ