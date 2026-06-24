Βαριά καμπάνα σε δυο γιατρούς επέβαλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ανακοινώνει στις 22 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση αφορά τις,

Κουζίτσεβα Μάρκου Αλεβτίνα

Κουζίτσεβα Χριστοδούλου Βικτώρια

Οι πιο πάνω ιατροί καταδικάστηκαν για επίδειξη, στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως ιατρών, διαγωγής ασυμβίβαστης προς το ιατρικό επάγγελμα.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι, κατά την υποβολή των αιτήσεών τους προς το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου για αναγνώριση τίτλου ειδικότητας στη Γενική Ιατρική, παρουσίασαν ότι είχαν συμπληρώσει συνεχή και αδιάλειπτη τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Γκόμελ της Λευκορωσίας, ενώ γνώριζαν ότι τούτο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Με τον τρόπο αυτό εξασφάλισαν αναγνώριση, την οποία δεν θα ελάμβαναν εάν είχαν δηλώσει ορθώς τα πραγματικά γεγονότα.

Κατόπιν αξιολόγησης της σοβαρότητας της υπόθεσης και της φύσης της πειθαρχικής παράβασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών αποφάσισε την επιβολή ποινής αναστολής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για περίοδο έξι ετών.

Η αναστολή ισχύει από τις 22 Ιουνίου 2026 μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2032.

Κατά την περίοδο της αναστολής, οι εν λόγω ιατροί δεν δικαιούνται να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα.