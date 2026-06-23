Το Υπουργείο Υγείας παραμένει σταθερά προσηλωμένο σε μια ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τον καρκίνο, προωθώντας θεσμικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τη συνέχεια της φροντίδας, ανέφερε, την Τρίτη, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Σε χαιρετισμό στην 38η Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) ο Υπουργός είπε ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την θεσμοθέτηση της Ανακουφιστικής Φροντίδας, την ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και τις ρυθμίσεις για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Παράλληλα, πρόσθεσε, το Υπουργείο υλοποιεί πληθυσμιακά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου και προωθεί και την επέκτασή τους στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με την εισαγωγή του ελέγχου HPV DNA, καθώς και στον καρκίνο του προστάτη.

Ο Υπουργός Υγείας είπε ακόμη ότι ιδιαίτερη σημασία έχει και η εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) για αγόρια και κορίτσια, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνεται και η δέσμευση για ενίσχυση της πρόληψης, της ποιότητας φροντίδας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου στα ευρωπαϊκά προγράμματα με θέμα τον καρκίνο.

Ο κ. Χαραλαμπίδης εξήρε τον ρόλο και το έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ, λέγοντας ότι σήμερα ο Σύνδεσμος στηρίζει παγκύπρια περισσότερα από 8.500 άτομα με εμπειρία καρκίνου και τους οικείους τους, συμβάλλοντας όχι μόνο στη φροντίδα, αλλά και στην πρόληψη, την ενημέρωση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και τη συνεργασία με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Ο Υπουργός είπε ότι, σύμφωνα με το Αρχείο Καρκίνου Κύπρου της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου, κατά την περίοδο 2019 έως 2023 καταγράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 4.468 νέα περιστατικά καρκίνου ετησίως, με τον καρκίνο του μαστού και του προστάτη να είναι οι συχνότερες μορφές καρκίνου στις γυναίκες και στους άνδρες αντίστοιχα.

Τα στοιχεία αυτά, σημείωσε, αναδεικνύουν με σαφήνεια πόσο σημαντικές είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες και η ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών.

Διαβάστε επίσης: Συστάσεις ΗΕ για τον καύσωνα και απλές ενέργειες που σώζουν ζωές

Πηγή: ΚΥΠΕ