Σχεδόν 200 ζωές έχουν σωθεί στην Αγγλία χάρη στο εμβόλιο κατά του ιού HPV, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν μειωθεί δραματικά από το 2008, όταν το εμβόλιο άρχισε να χορηγείται σε μαθήτριες στα σχολεία.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι την περίοδο 2020-2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος από τη νόσο σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών στην Αγγλία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι χωρίς τον εμβολιασμό θα είχαν καταγραφεί περίπου 23 θάνατοι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι όσες εμβολιάστηκαν σε ηλικία 12 ή 13 ετών έχουν πλέον σχεδόν μηδενικό κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου πριν από τα 30 τους χρόνια. Πριν από την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού, καταγράφονταν περίπου 20 θάνατοι ετησίως σε αυτές τις ηλικίες.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας παραμένει πάντως η 14η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες στη Βρετανία, με περίπου 3.300 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο. Το 99% των περιστατικών συνδέεται με τον ιό HPV, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής σωματικής επαφής.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα οφέλη του εμβολίου θα γίνουν ακόμη πιο εμφανή τα επόμενα χρόνια, καθώς οι εμβολιασμένες γενιές μεγαλώνουν. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλότερα από τον στόχο του 90% που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την εξάλειψη της νόσου ως προβλήματος δημόσιας υγείας.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έως το 2040, ενισχύοντας τόσο τα προγράμματα εμβολιασμού όσο και τον προληπτικό έλεγχο των γυναικών.

Πηγή: ΕΡΤ