Γενικά θετική εικόνα για τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) καταγράφει παγκύπρια έρευνα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης της Ομοσπονδίας.

Η έρευνα για την εμπειρία των δικαιούχων του ΓεΣΥ με τους Προσωπικούς Ιατρούς διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2025 και βασίστηκε σε 1.337 πλήρεις απαντήσεις δικαιούχων από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του θεσμού.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους Προσωπικούς Ιατρούς, ωστόσο η επικοινωνία και η πρόσβαση σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Ειδικότερα, το 93% των δικαιούχων δήλωσε ότι είναι εγγεγραμμένο στον ίδιο Προσωπικό Ιατρό για περισσότερο από ένα έτος, ενώ το 75% παραμένει στον ίδιο ιατρό για διάστημα άνω των δύο ετών. Παράλληλα, το 35% ανέφερε ότι έχει αλλάξει τουλάχιστον μία φορά Προσωπικό Ιατρό από την ένταξή του στο ΓεΣΥ.

Ως συχνότεροι λόγοι αλλαγής Προσωπικού Ιατρού καταγράφηκαν η δυσκολία επικοινωνίας με τον ιατρό (25%), η δυσαρέσκεια από τη συμπεριφορά του (20%) και η μη εξυπηρέτηση σε επείγον περιστατικό (12%).

Η έρευνα καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά χρήσης της ψηφιακής πύλης του ΓεΣΥ, με το 79% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στο προσωπικό του ιατρικό προφίλ. Επιπλέον, το 78% θεωρεί «πολύ εύκολη» ή «αρκετά εύκολη» την επικοινωνία με τον Προσωπικό Ιατρό του.

Σε ό,τι αφορά τους χρόνους αναμονής, το 53% των δικαιούχων εξυπηρετείται είτε την ίδια ημέρα είτε την επόμενη, ενώ το 87% αξιολογεί ως κατάλληλο τον χρόνο αναμονής για εξασφάλιση ραντεβού.

Παράλληλα, το 96% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο από την κάλυψη των αναγκών του κατά το τελευταίο ραντεβού με τον Προσωπικό Ιατρό, ενώ το 66% ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι στον τρόπο εξυπηρέτησής του.

Στον τομέα της πρόληψης, το 62% των δικαιούχων δήλωσε ότι έλαβε συμβουλές για προληπτικές εξετάσεις και το 58% για εμβολιασμούς. Ωστόσο, το 32% ανέφερε ότι δεν έλαβε καμία συμβουλή πρόληψης από τον Προσωπικό Ιατρό του.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η ΟΣΑΚ διατυπώνει σειρά εισηγήσεων για περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία με τους δικαιούχους, στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και στην προληπτική ιατρική.

Μεταξύ άλλων, εισηγείται τη θέσπιση δεσμευτικού πρωτοκόλλου ανταπόκρισης των Προσωπικών Ιατρών, την ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, όπως γραμματειακή υποστήριξη και ψηφιακά μηνύματα, καθώς και την περαιτέρω αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πύλης του ΓεΣΥ ως εργαλείου επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και δικαιούχων.

Παράλληλα, προτείνει την ενίσχυση των κινήτρων προς τους Προσωπικούς Ιατρούς για δράσεις πρόληψης, όπως οι εμβολιασμοί και ο προσυμπτωματικός έλεγχος, καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα μπορούσε να συμβάλει και στην αποσυμφόρηση των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

Η ΟΣΑΚ καταλήγει ότι ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού αποτελεί τον «θεμέλιο λίθο» του ΓεΣΥ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η βελτίωση της επικοινωνίας, της προσβασιμότητας και της πρόληψης παραμένουν βασικές προκλήσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ