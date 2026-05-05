Ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα νέας μελέτης από το Πανεπιστήμιο Cornell, σύμφωνα με την οποία μια επικίνδυνη παραλλαγή του κορονοϊού των γατών, που είχε συνδεθεί με το φονικό ξέσπασμα στην Κύπρο το 2023, εντοπίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Feline Medicine and Surgery, καταγράφει την παρουσία της παραλλαγής FCoV-2 σε δείγματα από το 2013 και το 2016, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

Ο κορονοϊός των γατών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος και συνήθως προκαλεί ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μεταλλαχθεί μέσα στον οργανισμό του ζώου και να οδηγήσει σε λοιμώδη περιτονίτιδα των γατών (FIP), μια σοβαρή νόσο που συχνά αποβαίνει θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Οι επιστήμονες εντόπισαν κρίσιμες μεταβολές σε τμήμα της πρωτεΐνης του ιού, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται τόσο με τη μεταδοτικότητα όσο και με τη σοβαρότητα της νόσου. Όπως σημειώνουν, η συγκεκριμένη παραλλαγή μπορεί να είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερα μεταδοτική και επικίνδυνη – χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην έκταση της επιδημίας στην Κύπρο.

Παρά τα ευρήματα, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ μαζικά ξεσπάσματα αντίστοιχης κλίμακας. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό το γεγονός στη διαφορετική δομή των πληθυσμών γατών, καθώς στις ΗΠΑ τα περισσότερα ζώα ζουν σε μεμονωμένα νοικοκυριά, σε αντίθεση με τις μεγάλες και πυκνές αποικίες αδέσποτων που παρατηρούνται αλλού.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η αύξηση των πληθυσμών σε καταφύγια και αδέσποτες κοινότητες θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για ευρύτερη εξάπλωση στο μέλλον.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της επιτήρησης, την ανάπτυξη ταχέων διαγνωστικών εργαλείων και την έγκαιρη παρέμβαση, τονίζοντας ότι πλέον υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για τη νόσο – εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως.

Όπως επισημαίνεται, η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της προληπτικής παρακολούθησης των ζωονόσων και της ετοιμότητας απέναντι σε πιθανές μελλοντικές επιδημίες.