Στην Κύπρο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από πιθανό κρούσμα χανταϊού, καθώς «ποτέ δεν έχει εντοπιστεί ή διαγνωστεί τέτοιο περιστατικό, ούτε κλινική εικόνα, που να παραπέμπει στη νόσο», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λοιμωξιολόγος της Μονάδας Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και μέλος της Μονάδας Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας, Κώστας Κωνσταντίνου.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, με αφορμή τα τρία θανάσιμα περιστατικά και τα τρία ακόμη κρούσματα που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού (hantavirus) σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ο κ. Κωνσταντίνου υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος για την Κύπρο είναι «μηδενικός», σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν επιβάτες από την Κύπρο στο συγκεκριμένο πλοίο και ότι δεν δικαιολογούνται μέτρα ελέγχου σε λιμάνια ή αεροδρόμια.

Όπως εξήγησε, ο χανταϊός αποτελεί ομάδα ιών που προκαλούν δύο διαφορετικά κλινικά σύνδρομα, με διαφορετική βαρύτητα και επιδημιολογική εικόνα σε Αμερική και Ευρώπη, ενώ η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω επαφής με εκκρίσεις τρωκτικών και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, είπε πως πρόκειται για ομάδα ιών, που προκαλούν δύο διαφορετικά κλινικά σύνδρομα, το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), που εμφανίζεται συχνότερα στην Αμερική και έχει υψηλή θνητότητα 30 έως 40%, και ο Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), που συναντάται κυρίως στην Ευρώπη και είναι ηπιότερο με θνητότητα 1 έως 10%.

Σύμφωνα με τον Κώστα Κωνσταντίνου δεν υπάρχει διαθέσιμη ειδική θεραπεία και η αντιμετώπιση βασίζεται στην έγκαιρη διάγνωση και υποστηρικτική αγωγή.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις συγκεκριμένου ιού της Νότιας Αμερικής, ενώ η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω εισπνοής αερολυμάτων από εκκρίσεις τρωκτικών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε πως έχουν καταγραφεί σποραδικά περιστατικά στη Βόρεια Ελλάδα, με ένα μικρό cluster το 2012.

Αναφορικά με το κρουαζιερόπλοιο, σημείωσε ότι προέρχεται από τη Νότια Αμερική και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ο συγκεκριμένος ιός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έκθεσης των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή πριν την αναχώρηση.

Κανένας Κύπριος στο κρουαζιερόπλοιο

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο κ. Κωνσταντίνου ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχαν Κύπριοι επιβάτες στο πλοίο, ενώ σημείωσε πως δεν κρίνονται απαραίτητα ειδικά μέτρα ελέγχου σε λιμάνια ή αεροδρόμια.

Ανέφερε, επίσης, ότι το κυπριακό σύστημα υγείας διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης για αιμορραγικούς πυρετούς και η Μονάδα Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι έτοιμη να διαχειριστεί πιθανό περιστατικό, εφόσον αυτό διαγνωστεί.

Τέλος, συνέστησε στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις υγειονομικές συνθήκες των προορισμών τους και να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες προφυλάξεις πριν το ταξίδι τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ