Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» φιλοξενήθηκε ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Πέτρος Καραγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στον Χανταϊό, εξηγώντας την προέλευση, τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους μετάδοσής του.

«Δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Κατ' ακρίβεια, ο ιός απομονώθηκε γύρω στο 1972 από την Νότια Κορέα κατά τον κορεάτικο πόλεμο. Στρατιώτες μολύνθηκαν από το συγκεκριμένο ιό τότε και επειδή τα περιστατικά αυτά ήταν δίπλα από τον ποταμό Χαντάν πήρε και το όνομα Χανταϊός», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως «από τότε το 1993 απομονώθηκε έναν άλλο στέλεχος στη Βόρειο Αμερική και αυτά τα δύο στελέχη, οι δύο τύποι ιού σχετίζονται και με δύο διαφορετικά σύνδρομα. Αυτόν από Ανατολής, σχετίζεται με τον αιμορραγικό πυρετό με νευρική ανεπάρκεια ή νευρικό σύνδρομο. Ενώ αυτόν από την ήπειρο της Βορείου και Νοτίου Αμερικής σχετίζεται με τον πνευμονικό σύνδρομο. Επομένως, πρόκειται για δύο ξεχωριστές οντότητες του ιού».

Ο καθηγητής διευκρίνισε ότι πρόκειται για λοιμώξεις, σημειώνοντας πως «μιλάμε για λοιμώξεις, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενες από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Αναφερόμενος σε περιστατικά σε κρουαζιερόπλοιο, εξήγησε ότι «δεν μετέδωσε ένα άτομο τα υπόλοιπα άτομα, αλλά μολύνθηκαν από το ίδιο σημείο», προσθέτοντας πως «κατά πάσα πιθανότητα, μολύνθηκαν είτε από τρόφιμα, τα οποία είχαν μολυνθεί είτε από κόπρανα, είτε από ούρα, είτε από σάλιο τρωκτικό, διότι οι αρουραίοι είναι ο κύριος μεταφορέας των συγκεκριμένων ιών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνθήκες που επικρατούν σε πλοία. «Τα πλοία, όπως γνωρίζετε, έχουν τρωκτικά, που αν δεν παρθούν οι κατάλληλες προφυλακτικές ενέργειες, τότε μπορεί εύκολα να μολύνουν τρόφιμα».

Παράλληλα επισήμανε ότι «ο ιός ο οποίος προκαλεί το πνευμονικών συνδρόμων, εκεί ο ιός είναι αερομεταφερόμενος, επομένως η μόλυνση είναι μέσω μικρών σταγονιδίων και αέρα ο οποίος μπορεί να είναι μολυσμένος».

Για το συγκεκριμένο περιστατικό σημείωσε ότι «φαίνεται ότι το κρουαζιερόπλοιο μολύνθηκε από τον ιό ο οποίος προκαλεί το πνευμονικό σύνδρομο. Γι' αυτό και οι ασθενείς παρουσίασαν οξεία πνευμονική ανεπάρκεια και πάνω στο πλοίο, αν κάποιος δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και κυρίως μπορεί να χρειαστεί και διασωλήνωση, μπορεί να καταλήξει», υπογραμμίζοντας ότι «το συγκεκριμένο σύνδρομο η θνητότητα κυμαίνεται από 30-60% αν δεν υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση», ενώ «το νευρικό σύνδρομο θνητότητα εκεί είναι 1 με 15%».

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μετάδοσης σε άλλους επιβάτες εφόσον ληφθούν μέτρα. «Θα απομονωθούν πρώτα απ' όλα και εκείνοι που θα τους διαχειρίζονται θα παίρνονται σαν άλογες προφυλάξεις». Τόνισε επίσης πως «δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει αντιικό φάρμακο», επισημαίνοντας ότι «η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών περιορίζεται στην διαχείριση των συμπτωμάτων».

Σε σχέση με τους παράγοντες μετάδοσης πρόσθεσε ότι «θα μπορούσε να είναι και από το κλιματιστικό, εάν το συγκεκριμένο πλοίο δεν είναι μοντέρνο και δεν έχει φίλτρα που να φιλτράρουν τον αέρα και να κατακρατούν παθογόνα», ενώ εξήγησε πως η καθυστέρηση μεταφοράς σε νοσοκομείο συνέβαλε στις απώλειες. «Δεν μπορούσαν να μεταφέρουν τους ασθενείς αυτούς έγκαιρα στο νοσοκομείο, γι' αυτό και κατέληξαν».

Αναφορικά με την Κύπρο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Φυσικά, εφόσον δεν έχουμε την πιθανότητα αυτήν τη στιγμή, μάλλον ο ιός δεν ευρίσκεται στην Κύπρο και ευτυχώς είμαστε έναν απομονωμένο νησί, δεν διατρέχουμε κίνδυνο».

Ωστόσο προειδοποίησε πως «εκεί που θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος, εάν έναν τρωκτικό από κάποιον πλοίο που έρχεται στα λιμάνια μας κατέβει από το πλοίο και εισέλθει στον πληθυσμό μας, τότε υπάρχει αυτή η πιθανότητα».