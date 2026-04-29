Με την άνοδο της θερμοκρασίας και την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, τα κουνούπια κάνουν ξανά αισθητή την παρουσία τους. Ωστόσο, πολλοί παρατηρούν ότι κάποιοι άνθρωποι δέχονται πολύ περισσότερα τσιμπήματα από άλλους. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό δεν είναι τυχαίο.

Ερευνητές αναφέρουν ότι τα κουνούπια έλκονται κυρίως από το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπει ο άνθρωπος όταν αναπνέει. Όσο περισσότερη ποσότητα εκπέμπει κάποιος, τόσο πιο εύκολο είναι να εντοπιστεί από τα έντομα.

Παράλληλα, ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του σώματος, ο ιδρώτας και το γαλακτικό οξύ που απελευθερώνεται μέσω του δέρματος. Η σωματική άσκηση, η κατανάλωση αλκοόλ, η εγκυμοσύνη ή και το αυξημένο σωματικό βάρος μπορούν επίσης να αυξήσουν την ελκυστικότητα ενός ατόμου για τα κουνούπια.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ακόμη ότι τα άτομα με ομάδα αίματος Ο ενδέχεται να τσιμπιούνται συχνότερα.

Τι να κάνετε

Οι ειδικοί συστήνουν χρήση εντομοαπωθητικών, ανοιχτόχρωμα ρούχα, αποφυγή στάσιμων νερών και σίτες σε πόρτες και παράθυρα, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες.