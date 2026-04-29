Στην εκπομπή Μεσημέρι και κάτι, φιλοξενήθηκε ο Δημήτρης Τσάλτας, Καθηγητής Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, και μίλησε σχετικά με τον συναγερμό για την επιδημία της Σαλμονέλας στην Ευρώπη, μετά την καταγραφή δεκάδων κρουσμάτων.

Όπως ανάφερε ο Τσάλτας η επιδημία φαίνεται να προέρχεται από κατανάλωση φύτρων, γνωστά και ως «sprouts». Ένα προϊόν το οποίο θεωρείτε υψηλού κινδύνου, επειδή καταναλώνεται ωμό, συνήθως. « Οι σπόροι αυτοί αν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ελεγμένοι από τον προμηθευτή τους, η διαδικασία φύτρωσης και μετά όλη διαδικασία στην αλυσίδα των πωλήσεων, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της σαλμονέλας», σημειώνει ο κ. Τσάλτας

Είναι ένα μικρόβιο που μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα αναλόγως και της κατάστασης του καθενός. Γι’ αυτό, συστήνετε να μην καταναλώνονται τέτοια προϊόντα από εγκύους, ηλικιωμένα άτομα ή και γενικά από άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Δημήτρης πρόσθεσε, ότι το πρόβλημα με αυτά τα προϊόντα είναι ότι η σαλμονέλα δεν φεύγει εύκολα με το πλύσιμο, «πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές αυστηρά από το ξεκίνημα, δηλαδή από που προέρχονται».

Η Σαλμονέλα μέχρι τώρα ήταν γνωστό ότι προέρχεται από το κοτόπουλο και το κρέας, γι΄αυτό το κλειδί για την αποφυγή της ήταν η μαγειρική. Σε αυτή την περίπτωση όμως το μικρόβιο εμφανίζεται σε φυτά, που δεν μαγειρεύονται συνήθως. Γι΄αυτό τον λόγο έχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Καταλήγοντας ο κ. Τσάλτας, αναφέρθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία τείνει να μεγαλώνει πολλές φορές, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόσληψης τους μικροβίου. Ο ίδιος τόνισε πως «πρέπει να ελέγχουμε αν μυρίζουν διαφορετικά ή αν είναι γλοιώδη, διότι αυτά είναι τα σημάδια για να μπορούμε να καταλάβουμε το μικρόβιο».

