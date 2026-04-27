Η Κύπρος κατέγραψε το 2023 συνολικά 12.194 επεμβάσεις καταρράκτη, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον αριθμό επεμβάσεων ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 1.273,23 επεμβάσεις καταρράκτη ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στις 1.118 επεμβάσεις ανά 100.000 κατοίκους. Από το σύνολο των επεμβάσεων στην Κύπρο, οι 36 αφορούσαν εσωτερικούς ασθενείς που χρειάστηκαν διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Σε επίπεδο ΕΕ, η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση του φακού από το μάτι, πραγματοποιήθηκε περισσότερες από 5 εκατομμύρια φορές το 2023.

Το Λουξεμβούργο κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με 1.627,3 επεμβάσεις ανά 100.000 κατοίκους. Ακολούθησαν η Γαλλία με 1.598,7 επεμβάσεις και η Εσθονία με 1.506,8 επεμβάσεις ανά 100.000 κατοίκους.

Στον αντίποδα, η Ρουμανία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, με 389,4 επεμβάσεις ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολούθησαν η Πολωνία με 628,8 και η Βουλγαρία με 745,8 επεμβάσεις ανά 100.000 κατοίκους.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν επίσης ότι η πλειονότητα των ασθενών στην ΕΕ λάμβανε εξιτήριο την ίδια ημέρα της επέμβασης.

Ειδικότερα, μόλις το 6,4% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση καταρράκτη εισήχθησαν ως εσωτερικοί ασθενείς και χρειάστηκαν διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Αντίθετα, το 55,8% καταγράφηκε ως ημερήσιοι ασθενείς που έλαβαν εξιτήριο την ίδια ημέρα, ενώ το 37,8% αντιμετωπίστηκε ως εξωτερικοί ασθενείς, με βάση διαθέσιμα στοιχεία από 24 κράτη μέλη.

Σε 19 από τις 27 χώρες της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που υποβλήθηκαν στην επέμβαση καταγράφηκαν ως ημερήσιοι ασθενείς.

Τα υψηλότερα ποσοστά ημερήσιας νοσηλείας καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (99,2%), τη Μάλτα (98%), την Ισπανία, την Εσθονία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία.

Αντίστοιχα, στη Σλοβενία (98,8%), την Τσεχία (98,5%), την Ιταλία (91,9%), τη Γερμανία (87,9%) και την Ολλανδία (79,9%), οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν ως εξωτερικοί ασθενείς.

Στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η πλειονότητα των ασθενών παρέμεινε στο νοσοκομείο για τουλάχιστον μία νύχτα, με τα ποσοστά των εσωτερικών ασθενών να ανέρχονται σε 57% και 54,7% αντίστοιχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ