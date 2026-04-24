Κέντρο αναφοράς με μοναδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη φροντίδα για το παιδί

Η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αποτελεί μία από τις πλέον αναπτυγμένες και εξειδικευμένες παιδιατρικές μονάδες της Κύπρου, λειτουργώντας ως κλινική αναφοράς για περιστατικά που παραπέμπονται τόσο από ιδιωτικές κλινικές όσο και από επαρχιακά νοσοκομεία, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, μετά το Μακάρειο Νοσοκομείο.

Ξεχωρίζει ως το μοναδικό επαρχιακό νοσοκομείο με ανάπτυξη παιδιατρικών υποειδικοτήτων, όπως Παιδονευρολογία, Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, Παιδιατρική Καρδιολογία και Παιδιατρική Αλλεργιολογία, προσφέροντας ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη φροντίδα στους μικρούς ασθενείς.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η στενή συνεργασία με το Μακάρειο Νοσοκομείο, μέσα από αμφίδρομες επισκέψεις ιατρών και κοινή διαχείριση περιστατικών. Ιατροί του Μακάρειου επισκέπτονται τη Λεμεσό για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενώ αντίστοιχα ιατροί της Λεμεσού συμμετέχουν σε κλινικές και επιστημονικές δραστηριότητες στο Μακάρειο. Παράλληλα, πραγματοποιούνται διακομιδές νεογνών τόσο προς όσο και από το Μακάρειο Νοσοκομείο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ασφάλεια της φροντίδας. Οι συνεργασίες αυτές ενισχύουν ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επιστημονική και λειτουργική ενδυνάμωση του Οργανισμού, ενώ επιτρέπουν την εξυπηρέτηση των ασθενών και των οικογενειών τους κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Η Κλινική παρέχει επίσης μοναδικές παιδιατρικές αλλεργιολογικές υπηρεσίες με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στον τομέα αυτό σε παγκύπριο επίπεδο.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την Κλινική είναι η συνεχής παρουσία παιδιάτρου, με ενεργό εφημερία καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους. Παράλληλα, λειτουργεί το μοναδικό απογευματινό ιατρείο πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας, ενισχύοντας την προσβασιμότητα των υπηρεσιών.

Η Κλινική διακρίνεται επίσης για την ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των παιδιών, καθώς αποτελεί το μοναδικό νοσοκομείο όπου πραγματοποιείται καθημερινή αξιολόγηση των ασθενών από νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας. Επιπλέον, σχεδόν όλα τα παιδιά που επισκέπτονται το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών εξετάζονται από Παιδίατρο, διασφαλίζοντας εξειδικευμένη αξιολόγηση από την πρώτη στιγμή.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είναι επίσης το μοναδικό επαρχιακό νοσοκομείο που διαθέτει Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενισχύοντας τη φροντίδα των νεογνών υψηλού κινδύνου.

Τέλος, η Κλινική συμμετέχει ενεργά σε διαδικτυακές διεπιστημονικές συναντήσεις για τη συζήτηση και διαχείριση σοβαρών περιστατικών, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, συμβάλλει ενεργά στην εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και ειδικευομένων Παιδιατρικής, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό της ρόλο.

Η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού επιβεβαιώνει καθημερινά τον ρόλο της ως πυλώνας εξειδικευμένης παιδιατρικής φροντίδας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια.

