Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να στηρίζεται σε εικασίες, φόβο ή ψευδείς ειδήσεις, υπογραμμίζει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) σε ανακοίνωσή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026. Προσυπογράφοντας το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Μαζί για την υγεία. Στηρίζουμε την επιστήμη», σημειώνει ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στους λειτουργούς υγείας και στους θεσμούς που εργάζονται με βάση την τεκμηρίωση και το δημόσιο συμφέρον.

«Σε μια εποχή κατά την οποία η παραπληροφόρηση, οι υγειονομικές κρίσεις, η κλιματική αλλαγή και οι νέες απειλές για τη δημόσια υγεία επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας, η ανάγκη για τεκμηριωμένες αποφάσεις και πολιτικές βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα είναι πιο επιτακτική από ποτέ», αναφέρει ο ΠΙΣ.

Σημειώνει, ακόμα, ότι η εκστρατεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναδεικνύει τη σημασία της προσέγγισης «One Health», σύμφωνα με την οποία η υγεία των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος.

Υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, όπως οι μεταδοτικές ασθένειες, η μικροβιακή αντοχή, η ρύπανση και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, απαιτούν συντονισμένη διεθνή δράση και συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, κρατών και κοινωνικών φορέων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πρόοδος της ιατρικής δεν αποτυπώνεται μόνο στις νέες θεραπείες, στα εμβόλια, στις καινοτόμες τεχνολογίες ή στις δυνατότητες της σύγχρονης έρευνας. Αποτυπώνεται και στην ικανότητά μας να μετατρέπουμε τη γνώση σε πράξη, με πολιτικές πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Τέλος, ο ΠΙΣ απευθύνει ιδιαίτερο μήνυμα εκτίμησης, στήριξης, αναγνώρισης και αλληλεγγύης προς όλους τους ιατρούς της Κύπρου, οι οποίοι καθημερινά υπηρετούν με αφοσίωση, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης την υγεία των πολιτών. «Οι ιατροί της Κύπρου αποτελούν τον πυρήνα του ευρύτερου συστήματος υγείας και βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, συχνά κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και πολλές φορές αντίξοες συνθήκες», σημειώνει, διαβεβαιώνοντάς τους για τη στήριξή του προς αυτούς.



Πηγή: ΚΥΠΕ