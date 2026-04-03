Συστάσεις εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας προς το κοινό εξαιτίας των υψηλών επιπέδων σκόνης που επηρεάζουν το νησί έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι εργοδότες και εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες και σωματική άσκηση σε ανοικτούς χώρους, τονίζοντας ότι η παραμονή στους ανοικτούς χώρους θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Καλεί να χρησιμοποιείται η προστατευτική μάσκα για το στόμα και τη μύτη, με φίλτρο που συγκρατεί τη σκόνη ή εναλλακτικά υγρό μαντηλάκι.

Όταν υπάρχει συμπτωματολογία όπως βήχας (ξηρός ή παραγωγικός με απόχρεμψη-φλέγματα), δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), ερεθισμός ή/και καταρροή (αυξημένα υγρά) στη μύτη – ερεθισμός ή/και αυξημένα δάκρυα από τα μάτια, το κοινό καλείται να επικοινωνεί ή να επισκέπτεται θεράποντα ιατρό ή τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Στις ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου συγκαταλέγονται τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και καρδιοπάθειες, οι νεφροπαθείς, άτομα με ανοσοανεπάρκειες, παιδιά και άτομα άνω των 65 ετών.

Τα ευάλωτα άτομα θα πρέπει να επικοινωνούν και να επισκέπτονται τον θεράποντα ιατρό ή τα ΤΑΕΠ όταν παρουσιάζεται ή επιδεινώνεται συμπτωματολογία όπως βήχας (ξηρός ή παραγωγικός με απόχρεμψη-φλέγματα), δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), ερεθισμός ή/και καταρροή (αυξημένα υγρά) στη μύτη – ερεθισμός ή/και αυξημένα δάκρυα από τα μάτια και όταν χρειάζονται διευκρινίσεις για τις οποιεσδήποτε αμφιβολίες και αναπροσαρμογές στη φαρμακευτική αγωγή τους.

Συστήνεται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να περιορίζουν την παραμονή τους στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση σκόνης στον ατμοσφαιρικό αέρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.

Καλούνται να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα στις περιπτώσεις που χρειάζεται σύντομη παραμονή σε εξωτερικό χώρο, να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε ανοικτό χώρο και να παραμένουν σε καλά αεριζόμενους και κλιματιζόμενους χώρους.