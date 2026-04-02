Σε άμεση διακοπή εργασιών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σήμερα, 2 Απριλίου 2026, στο εργοτάξιο που βρίσκεται απέναντι από το κυρίως κτήριο του Μακάρειου Νοσοκομείου, έπειτα από διαπίστωση παράβασης των όρων για περιορισμό της ηχορύπανσης.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΟΚΥπΥ, εργολάβος του έργου χρησιμοποίησε βαρέως τύπου σκαπτικό μηχάνημα, παρά τα ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγείας που ισχύουν στον χώρο, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για αποφυγή θορύβου. Η χρήση του εξοπλισμού προκάλεσε όχληση, ιδιαίτερα σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως το παιδιατρικό νοσοκομείο.

Με την άμεση διαπίστωση του περιστατικού, υπήρξε παρέμβαση και οι σχετικές εργασίες διακόπηκαν χωρίς καθυστέρηση, ενώ παράλληλα έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις προς τον εργολάβο για πλήρη συμμόρφωση με τους συμφωνηθέντες όρους και αποφυγή επανάληψης παρόμοιων ενεργειών.

Ο Οργανισμός εξέφρασε τις ειλικρινείς του απολογίες για την ταλαιπωρία, ιδιαίτερα προς τα νοσηλευόμενα παιδιά και τους γονείς τους, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να επιτηρεί με αυστηρότητα την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.

