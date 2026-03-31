Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ανταποκρινόμενο σε επίσημο αίτημα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συμβάλλει ενεργά στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης κτηνιατρικής κρίσης που προκαλείται από τη νόσο του αφθώδους πυρετού επηρεάζοντας σημαντικά τον κτηνοτροφικό τομέα της χώρας μας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το ΙΝΓΚ αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό θα υποστηρίξει τις εργαστηριακές διαγνωστικές δραστηριότητες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ενισχύοντας την ικανότητα ανάλυσης δειγμάτων.

Όπως σημειώνει, στην προσπάθεια θα συμμετάσχουν διδακτορικοί φοιτητές από Τμήματα του ΙΝΓΚ, οι οποίοι, θα συμβάλουν ενεργά στις εργαστηριακές διαδικασίες για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συντονισμό με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή και Ιατρικού Διευθυντή του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδα Φυλακτού, του Δρ. Jan Richter, Επικεφαλής του Τμήματος Μοριακής Ιολογίας του ΙΝΓΚ, και του Κοσμήτορα του ΙΝΓΚ, Δρ. Πέτρου Πέτρου.

«Η συμμετοχή του ΙΝΓΚ βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες και στη διαχρονική δέσμευσή του για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη» αναφέρεται. Παράλληλα, προστίθεται, αποτελεί συνέχεια της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που ανέπτυξε το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν συνέβαλε ουσιαστικά στην εθνική διαγνωστική προσπάθεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένων των αυξημένων αναγκών και των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

Το ΙΝΓΚ αναφέρει, τέλος, ότι παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της κοινωνίας και των κρατικών υπηρεσιών σε περιόδους κρίσεων, συμβάλλοντας με την επιστημονική του γνώση και εξειδίκευση στην προστασία της δημόσιας και ζωικής υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ